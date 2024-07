Qual è e dove si trova il grattacielo più alto al mondo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a credere che solo i monumenti storici e gli edifici antichi potessero essere considerati opere d’arte vere e pure ma la verità è molto diversa. Sono ormai decenni che nel campo dell’architettura si stanno raggiungendo degli incredibili traguardi con dei grattacieli sempre più alti e dalla forma originale: si tratta di strutture che ridefiniscono il paesaggio urbano, sono il simbolo di un’evoluzione tecnologica che punta a “sfidare” il cielo, così da superare ogni record e da stabilire dei nuovi standard nel settore urbanistico. Qual è al momento il grattacielo più alto al mondo? Il Burj Khalifa di Dubai: ecco com'è nato.

A cosa si ispira il Burj Khalifa

Chi non ha mai sentito parlare del Buji Khalifa? È il grattacielo che domina la città di Dubai e con i suoi 828 metri di altezza distribuiti su 163 piani detiene il primato nel settore. Commissionato nel 2002 allo studio architettonico Skidmore, Owings and Merrill di Chicago dalla Emaar Properties, è stato pensato come il simbolo del distretto finanziario di Dubai, ovvero una vasta area ora chiamata Downtown Burj Khalifa. Inaugurato nel 2010, ancora oggi viene considerato un capolavoro dell’ingegneria moderna. Realizzato esclusivamente con acciaio e vetro, ha una forma affusolata che si ispira al fiore del deserto, anche se sono i 26.000 pannelli di vetro temperato sulla facciata a renderlo unico nel suo genere, il motivo? Riflettono la luce del sole, dando vita a dei suggestivi giochi di luce che cambiano a seconda del momento della giornata.

Quali sono i grattacieli più alti al mondo

Al momento nessun altro grattacielo al mondo ha raggiunto delle vette simili: il Burj Khalifa (costato 1,5 miliardi di dollari) è un indiscusso simbolo di prestigio e di innovazione. Cosa c’è al suo interno? 900 appartamenti, uffici ultra moderni, un osservatorio, l’Armani Hotel, un ristorante esclusivo e diverse lounge di lusso. Gli ascensori sono tutti ad alta velocità, avanzano di 10 metri al secondo, dunque permettono di raggiungere i piani alti in un battito di ciglia. I grattacieli che gli fanno concorrenza in fatto di altezza? Il Merdeka 118 di Kuala Lumpur con i suoi 678 metri, la Shanghai Tower di Shanghai alta 632 metri e l’Abraj Al Bait di Mecca di 601 metri. In Arabia Saudita, per la precisione nel pressi dell’aeroporto di Riyash, stanno però costruendo una struttura che sembra essere destinata a superare il Burj Khalifa: stando al progetto, il grattacielo da record dovrebbe superare i 2 km.