Dove si trova e a cosa serve il grattacielo senza finestre completamente disabitato Sapete che in Germania esiste un grattacielo senza finestre completamente disabitato? Ecco dove si trova e qual è la sua funzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dell'architettura è in continua evoluzione, tanto che mai come negli ultimi anni sono state realizzate delle strutture da record. A distinguersi con il loro design futuristico e d'avanguardia sono soprattutto i grattacieli, da quello a forma di cubo che sorgerà in Arabia Saudita a quello di Dubai con un intero piano dedicato alla longevità, al cui interno vengono costruiti uffici, appartamenti di lusso e locali all'ultima moda. In Germania, però, esiste un grattacielo davvero unico nel suo genere, la sua particolarità? Non è mai stato pensato per essere abitato: ecco qual è la sua funzione.

Il grattacielo disabitato in Germania

Si chiama TK Elevator Testturm ed è un originale grattacielo dalla forma a spirale costruito in Germania all'estremità orientale della Foresta Nera, per la precisione poco fuori la cittadina medievale di Rottweil. Con i suoi 243 metri è uno degli edifici più alti della nazione ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, al suo interno non ha uffici o appartamenti. Come rivela la vistosa assenza di finestre, la struttura è completamente disabitata. Il suo scopo? Viene usata per testare gli ultimi modelli di ascensori dell'azienda (diventata famosa per aver fornito gli ascensori che collegano i 104 piani del One Wold Trade Center di New York).

TK Elevator Testturm

Le torri di prova più alte al mondo

Quella in Germania non è l'unica "torre di prova" dell'azienda TK Elevator, esistono grattacieli simili anche ad Atlanta e a Zhongshan, in Cina, anche se il più alto è la H1 Tower di Guangzhou, in Cina, che raggiunge i 288 metri. "Le torri di prova degli ascensori sono un po' come una pista di prova per un team di Formula Uno. Esistono per verificare alcune funzionalità di sicurezza e i test possono essere eseguiti solo in un ambiente reale", ha affermato Tomio Pihkala, direttore tecnico del produttore finlandese di ascensori Kone. Per quale motivo questi "grattacieli disabitati" sono altissimi? Testano tutti ascensori ad alta velocità che devono accelerare e decelerare in pochi secondi. Alcuni, inoltre, sono dotati di enormi pendoli che limitano le oscillazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o terremoti.

TK Elevator Testturm