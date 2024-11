video suggerito

Qual è e dove si trova il grattacielo "disabitato" più alto al mondo Ricordate il grattacielo "disabitato" costruito in Germania? In Cina ne esiste uno simile ancora più alto: al suo interno non ci vive nessuno e viene usato come torre di prova.

A cura di Valeria Paglionico

Le strutture architettoniche da record sparse in giro per il mondo stanno aumentando anno dopo anno, tanto che non è più insolito ritrovarsi di fronte una costruzione d'avanguardia che sembra provenire dal futuro. È il caso, ad esempio, dei grattacieli "disabitati" costruiti per testare i nuovi modelli di ascensori e non per ospitare residenze o uffici. Di recente, ad esempio, è finito al centro dell'attenzioni dei media il TK Elevator Testturm, la torre senza finestre alta 273 metri poco fuori la cittadina medievale di Rottweil, in Germania, diventata anche meta turistica degli appassionati del settore. In quanti sanno che esiste un grattacielo in cui nessuno vive ancora più alto di quest'ultimo?

La torre di prova più alta al mondo

Il TK Elevator Testturm non è l'unico grattacielo vuoto e senza finestre che viene usato per testare i nuovi modelli di ascensori, il produttore tedesco TK Elevator ha costruito delle torri di prova anche ad Atlanta (la cui altezza è di 128 metri) e a Zhongshan, in Cina (da 247 metri di altezza). La più alta al mondo, però, è stata realizzata dall'azienda Hitachi: si chiama H1 Tower e si trova A Guangzhou, in Cina, la sua altezza? Supera i 288 metri, dunque fa concorrenza ad alcuni grattacieli iconici di New York e di Los Angeles. Anche questa torre di prova non è mai stata pensata come una costruzione residenziale, di conseguenza non ha aperture ed è completamente disabitata

Come funzionano le torri di prova

Come funzionano le torri di prova? Nate per verificare alcune funzionalità di sicurezza dei nuovi ascensori in un ambiente reale, vengono usare come le piste di prova della Formula 1. Visto che i montacarichi stanno diventando sempre più veloci (arrivano anche ad attraversare 30 piani al secondo), hanno bisogno di maggiore spazio per essere testati ed è per questo che i grattacieli "disabitati" stanno diventando sempre più alti anno dopo anno. Tra i test che vengono effettuati regolarmente c'è quello che simula la caduta libera, che va bloccata con una frenata d'emergenza per salvaguardare la vita di coloro che la utilizzano. Insomma, le torri di prova permettono di mettere alla prova la qualità, il comfort e l'affidabilità degli ascensori e d'avanguardia ma, a giudicare dall'interesse che suscitano, potrebbero diventare presto anche una vera e propria meta turistica.

