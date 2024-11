Il grattacielo elefante: qual è la storia dell’originale forma

video suggerito

L'Elephant Building, il grattacielo a forma di elefante, è uno degli esempi di come l'architettura e il design si fondono dando vita a forme incredibili. L'effetto prospettico è quello del grande animale con la proboscide.

A cura di Arianna Colzi

L'Elephant Building

Negli ultimi anni i nuovi progetti architettonici relativi a palazzi e grattacieli sorprendenti nascono soprattutto negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar o in Arabia Saudita, per via dei potenti investimenti statali che spingono le nuove architetture. Tra i grattacieli più curiosi al mondo, però, continuiamo a trovare quelli statunitensi oppure quelli europei, come quello a forma di spirale che si trova in Germania, il TK Elevator Testturm, disabitato e senza finestre. Tra i progetti più spettacolari a livello visivo e architettonico non possiamo non menzionare l'Elephant Building.

Dove si trova l'Elephat Building

Progettato nel 1997 da uno dei più celebri architetti thailandesi, Sumet Jumasi, questo edificio a tre torri ricorda un gigantesco elefante, animale simbolo del Paese. Al suo interno troviamo negozi, uffici e appartamenti di lusso le cui terrazze a più piani rappresentano le orecchie dell'animale, mentre le zanne, rivestite in legno e con finestre a vetri, ospitano società di gestione. L'edificio, noto ufficialmente come Chang Building, si trova a Bangkok, nel quartiere degli affari, Chatuchak: si tratta di uno dei palazzi più strani e peculiari tra i circa 80 grattacieli presenti in città. A costruirlo sono stati l'ingegnere e magnate immobiliare Arun Chaisaree e l'architetto Ong-ard Satrabhandhu.

L'edificio a forma di elefante

Il palazzo è composto da tre torri (A, B e C) unite in cima da una struttura orizzontale fatta di suite residenziali. Due delle torri formano le gambe dell'elefante, mentre la terza ne rappresenta la proboscide. Le torri si sviluppano su 32 piani e raggiungono un'altezza totale di 335 piedi. Altri dettagli danno vita "all'effetto elefante" all'insieme. Le zanne ai lati della proboscide contengono gli uffici della società di gestione dell'edificio. Gli occhi sono due enormi finestre circolari. Le orecchie sono balconi a più piani e la coda, che corre lungo la parte posteriore dell'edificio, è formata da 20 piani di stanze chiuse in vetro fumé. Il grattacielo ha suscitato reazioni contrastanti. La CNN lo ha inserito nella lista dei 25 grandi grattacieli del mondo, mentre il magazine di settore Architectural Digest lo ha inserito tra i "31 grattacieli più brutti del mondo".

Il grattacielo visto dal basso