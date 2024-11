Com’è fatto il palazzo a forma di telefono cellulare: i pulsanti sono finestre a vetri

video suggerito

Di grattacieli e palazzi incredibili in tutto il mondo ne esistono centinaia. Da quello sferico che sorgerà in Azerbaigian fino a quello a forma di elefante in Thailandia, passando per edifici che sfidano le leggi gravitazionali. In Cina, invece, si trova il cosiddetto "Cellphone Building", un palazzo a forma di telefono cellulare che nel 2014 è stato nominato l'edificio più brutto della Cina.

Lo Xing Yao Mobile Phone Plaza, edificio di 11 piani a Kunming, città nella provincia meridionale cinese dello Yunnan, è molto più di palazzo a forma di telefono. Lo schermo del cellulare è in realtà la finestra del piano superiore dell'attacco. I pulsanti lasciano entrare la luce negli uffici inferiori. L'edificio ricalca le forme di quelli che erano i primi telefoni cellulari con piccolo schermo in bianco e nero e una grande antenna. Sul palazzo è stata anche dipinta una mano che afferra il dispositivo.

L'edificio, che ospita un centro commerciale, è uno dei tanti edifici dalle forme particolari in Cina: ne troviamo altri a forma di bottiglia di liquore cinese e uno che sembra somigliare a una cascata, oltre a un hotel a forma di tre divinità cinesi. Nel 2016 il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato delle linee guida sulla pianificazione urbana per frenare la costruzione di "edifici dalle forme strane e bizzarre nel Paese". Il Consiglio ha chiesto che gli edifici siano in linea con il patrimonio culturale, oltre che ecologici e verdi.