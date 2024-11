video suggerito

Dove si trova l'hotel a forma di luna piena ispirato alla stazione spaziale di Star Wars L'hotel a forma di luna piena è uno dei grattacieli più incredibili del mondo: ecco dove si trova e com'è fatto il palazzo ispirato alla stazione spaziale di Star Wars.

A cura di Arianna Colzi

Full Moon | Foto Heerim Architects and Planners

Tra i grattacieli più incredibili al mondo ci sono edifici dalle forme incredibili come quello che riprende la fisionomia del Big Ben oppure grandi strutture in legno dalle atmosfere gotiche. Ci sono, però, anche nuovi palazzi dal design contemporaneo come la Sphere a Las Vegas, arena a forma di ellisse che ospita concerti e residency. L'edificio in Nevada, però, non è l'unico a forma rotonda: in Azerbaigian ne troviamo uno a forma di luna piena che sfida le leggi della fisica.

Il grattacielo a forma di luna piena

Il Full Moon Hotel a Baku, in Azerbaigian, arriva dopo il grattacielo a forma di disco che ospita il quartier generale di AlDar, società immobiliare di proprietà del governo di Abu Dhabi, a Dubai. Il complesso, composto da due nuovi edifici rotondi, il Full Moon e il Crescent Moon, è stato progettato dallo studio sudcoreano Heerim Architects: l'edificio principale dell'hotel che ricalca la forma della luna piena presenta un foro al centro, motivo per cui in molti sospettano che l'ispirazione sia la Morte Nera, la stazione spaziale di Star Wars.

L'edificio a forma di luna piena | Foto Heerim Architects and Planners

Il palazzo cambia a seconda della prospettiva

È stato progettato per apparire diverso a seconda dell'angolazione da cui lo si osserva. La prospettiva laterale è più giocosa: quella che sembra una luna piena o una nave spaziale rotonda è in realtà una struttura piatta a forma di dischetto. Gli interni promettono di essere sontuosamente spaziosi: 382 camere distribuite su 35 piani e 104.182 metri quadrati di spazio. Il Full Moon Hotel si trova su un podio ondulato con due complessi di appartamenti ai lati, denominati, in modo del tutto appropriato, Palace of Wind 1 e 2.

La prospettiva laterale dell'edificio | Foto Heerim Architects and Planners