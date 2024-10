video suggerito

Il grattacielo a forma di cubo in Arabia Saudita: sarà grande 20 volte l'Empire State Building di New York Il Mukaab sarà il prossimo progetto urbanistico-architettonico su cui investirà l'Arabia Saudita. Il più grande grattacielo al mondo sarà 20 volte l'Empire State Building di New York.

A cura di Arianna Colzi

Il Mukaab | Foto New Murabba Development Company

L'Arabia Saudita continua la sua corsa verso uno skyline da record. A Riyadh sta per nascere il grattacielo più grande al mondo: per comprendere le dimensioni di questo immenso palazzo basti pensare che l'Empire State Building di New York conta 102 piani da 2mila metri quadrati ciascuno. Il Mukaab potrebbe contenerlo 20 volte. Scopriamo come sarà questo gioiello architettonico.

Quando sarà pronto il Mukaab

Un grattacielo immenso che cambierà Riyadh. Il Mukaab dovrebbe essere pronto entro il 2030: si tratta di un palazzo cubico di circa 400 metri di altezza e 360 di larghezza. Al suo interno si potranno trovare negozi, uffici, abitazioni e ristoranti di lusso. Non solo le centinaia di migliaia di abitazioni, ma anche 9mila camere d'albergo. Ispirata alla Najdi, architettura tradizionale saudita, la struttura è provvista di corti esterne; inoltre, l'intelligenza artificiale consentirà di vivere una serie di esperienze immersive grazie a enormi schermi sulla facciata del cubo.

Il Mukaab | Foto New Murabba Development Company

Il progetto presentato dalla New Murabba Development Company si ispira alla splendida The Sphere, arena incredibile sede di tantissimi residency show a Las Vegas. Come per l'arena in Nevada, l'innovazione urbanistica è tutta all'interno: si tratta di una sorta di cubo a strati al cui interno si trova una torre a spirale, al centro della struttura. Di fatto si tratta di un grattacielo all'interno della struttura cubica. All'interno del grattacielo sarà presente una tecnologia a ologrammi e ledwall che possano riprodurre una serie di paesaggi. Inoltre, da ogni punto dell'edificio sarà possibile accedere a una zona verde. Il progetto del Mukaab fa parte di Vion 2030, un piano ambizioso che punta diversificare l'economia saudita.

L'edificio a Riyahd | Foto New Murabba Development Company