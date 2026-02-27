Qual è il posto più soleggiato del mondo, con oltre 3500 ore di luce all’anno

Dubai

L’idea di una vacanza all’insegna del sole e del clima mite non sembra più così lontana ora che la primavera si sta avvicinando. In quest’ottica, secondo la prestigiosa rivista internazionale di viaggi Travel+Leisure, Dubai è oggi considerata il posto più soleggiato del mondo, vantando oltre 3500 ore di luce all’anno. La classifica, che ogni anno seleziona le destinazioni più attraenti e confortevoli per i viaggiatori, posiziona al secondo posto come città più soleggiata Il Cairo e al terzo Doha, confermando il Medio Oriente come terra di sole quasi perenne. Negli ultimi mesi, Dubai ha consolidato la sua popolarità ricevendo anche il terzo posto nella classifica dei Travellers’ Choice Awards di TripAdvisor, confermando il fascino della città non solo per il clima ma anche per l’offerta turistica e culturale.

Moschea Jumeirah a Dubai negli Emirati Arabi Uniti

Dubai, la città più soleggiata del mondo

Dubai è davvero un paradiso per chi ama il sole. Durante i mesi estivi le temperature oscillano tra i 30 e i 40 gradi, mentre in inverno, ad esempio anche a gennaio, il clima resta piacevole con massime che si aggirano intorno ai 19-20 gradi. La città gode di circa 8-10 ore di sole al giorno tutto l’anno, una cifra che pochi luoghi al mondo possono vantare. Il cielo azzurro e luminoso, quasi senza nuvole, è presente in ogni stagione, rendendo Dubai un luogo ideale non solo per vacanze di relax ma anche per attività all’aperto e sport acquatici.

Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo

Visitare Dubai tra architettura e modernità

Ma Dubai non è solo sole, è una città che sorprende per l’architettura, le attrazioni e soprattutto il lusso che sa offrire ai visitatori. Tra le mete imprescindibili ci sono il Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, e il Dubai Mall, vero e proprio tempio dello shopping. Il quartiere storico di Al Fahidi permette di respirare l’atmosfera tradizionale della città, mentre Palm Jumeirah, l’isola artificiale a forma di palma, è diventata simbolo dell’ingegno urbanistico contemporaneo.

Al Fahidi, il quartiere storico di Dubai

Non mancano poi esperienze spettacolari come un safari nel deserto o una crociera lungo il Dubai Creek, che uniscono natura, storia e modernità. Il riconoscimento dei Travellers’ Choice Awards 2025 di TripAdvisor conferma come Dubai non sia solo la più soleggiata, ma anche una destinazione capace di offrire esperienze davvero memorabili.