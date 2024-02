La compagnia aerea con la business class migliore al mondo: sui voli ci sono suite con comodi letti La migliore business class sui voli di linea? Offre delle vere e proprie suite extra lusso con tanto di letti e cuscini: ecco qual è la compagnia aerea che permette di provare un’esperienza simile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato di viaggiare comodi anche in aereo? Da oggi i vostri desideri possono diventare realtà, a patto che evitiate le compagnie low-cost e i posti economy e puntiate tutto sull'extra lusso. Di recente presso il The Crypt by Bleeding Heart a Londra si sono tenuti i Travel & Loyalty Awards, evento organizzato dal sito web di viaggi Head for Points che tra le tante categorie del settore turismo ha premiato anche le compagnie aeree migliori al mondo. Tra poltrone extra large, lounge aeroportuali super sofisticate e vere e proprie suite, ecco quali sono stati i risultati.

Qual è la migliore lounge aeroportuale al mondo

A stabilire i vincitori dei Travel & Loyalty Awards sono stati gli oltre 6.000 lettori di Head for Points, chiamati a votare i migliori servizi offerti a viaggiatori d'affari e turisti di lusso. British Airways ha ricevuto diversi riconoscimenti, da quello per Miglior servizio premium economy a quello per il Miglior programma fedeltà per i clienti che viaggiano spesso. Alla Concorde Room della British Airways al Terminal 5 di Heathrow, invece, è andato il titolo di migliore lounge aeroportuale al mondo. Si tratta di una sala riservata esclusivamente ai passeggeri di prima classe con biglietto in partenza dal Terminal 5 di Heathrow, fornisce cibo, bevande e servizio al tavolo di ottima qualità.

Concorde Room della British Airways

Le suite extra lusso sui voli di linea

La compagnia aerea che offre in assoluto i migliori posti in business class di tutti i tempi? Qatar Airways, che sui suoi voli ha creato vere e proprie suite con tanto di comodi letti, pasti à la carte su richiesta e kit di cortesia. Si tratta di ambienti che godono di estrema privacy, dotati di porte isolanti, schermi touch screen su cui proiettare tutto il necessario per intrattenersi e armadi per conservare in modo ordinato gli abiti portati in valigia. Insomma, sembrano vere e proprie camere d'albergo extra lusso, anche se, essendo costruite su un'aereo, hanno degli spazi un tantino più limitati del solito. In quanti sognano di provare un'esperienza simile almeno una volta nella vita?

La Qsuite di Qatar Airways