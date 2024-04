video suggerito

Le vacanze dei ricchi tra yacht e chef privati: “Hanno budget illimitato e vogliono spenderlo” Un’esperta in vacanze d’élite per clienti dal budget illimitato ha raccontato i retroscena del suo lavoro: “Tutto si riduce al denaro: quanto vuoi spendere?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Circa 10 anni fa Jaclyn Sienna India ha fondato Sienna Charles, un'agenzia di viaggi specializzata nell'organizzazione di vacanze esclusive, destinate a clienti di fascia alta, con notevole disponibilità economica. Da quando ha iniziato la sua attività, la 42enne ha imparato a gestire le richieste, anche le più strane, di miliardari e celebrità. Ha organizzato di tutto, dalle feste ai piedi delle piramidi d'Egitto alle colazioni private in cima all'Arco di Trionfo a Parigi. Si sono rivolti a lei anche George W. Bush e la popstar Mariah Carey. Ha raccontato la sua esperienza al The Cut, spiegando nel dettaglio cosa significa organizzare le vacanze dei ricchi. "I nostri clienti non vanno in vacanza. Il viaggio è il loro stile di vita" ha raccontato.

Cosa fanno i ricchi in vacanza

Jaclyn Sienna India pianifica vacanze d'élite in giro per il mondo, un giro d'affari da milioni di euro. Il suo lavoro è soddisfare le richieste dei suoi clienti affinché possano godere di vacanze di lusso all'insegna della totale comodità, del relax più assoluto: si tratta di persone abituate a non badare a spese, con budget pressoché illimitati. Lei ha iniziato nel settore della consulenza molto presto, entrando in un'agenzia di viaggi di Philadelphia poco più che maggiorenne. Ben presto ha capito di volersi specializzare nelle vacanze per clienti facoltosi e così ha aperto un'attività tutta sua.

La maggior parte dei suoi clienti risiedono a New York, Dallas e Los Angeles: sono persone di ogni età, ma principalmente tra i 55 e i 75 anni impiegati soprattutto nel settore finanziario e cinematografico. I clienti più giovani, i quarantenni, vengono invece dal settore tecnologico in prevalenza. "Il nostro team è composto da 15 persone e lavoriamo con meno di 100 famiglie in totale, quindi tutti ricevono un servizio personalizzato" ha spiegato. Ai suoi clienti propone due distinti pacchetti. Con 70 mila euro all'anno hanno prenotazioni illimitate di viaggi e ristoranti.

Con 150 mila euro all'anno hanno in aggiunta anche tutta una serie di servizi extra come gli appuntamenti alla spa, del personale specializzato al loro servizio per ogni esigenza, la palestra in casa, insomma qualunque cosa di cui abbiano bisogno. I clienti possono contattare l'azienda in qualsiasi momento tramite SMS, WhatsApp o e-mail. Insomma, i consulenti diventiamo un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda lo stile di vita di lusso. Oltre agli abbonamenti poi ci sono le commissioni: "Riceviamo il 10% da ogni hotel che prenotiamo, il che è fantastico quando prenoti molte suite da 30 mila uro a notte ogni mese. Ma la maggior parte del nostro denaro proviene dagli abbonamenti" ha specificato. E non c'è richiesta che non possa gestire (compresa Taylor Swift a una festa di compleanno). È disposta a tutto pur di soddisfare i clienti, per farli felici, anche perché quando ci sono molti soldi a disposizione, realizzare i loro sogni diventa sicuramente più facile.

"Ho appena sentito una coppia – ha raccontato – Mi hanno detto che vogliono andare in Europa ad agosto per nove giorni, solo loro, niente figli. E questo è tutto quello che hanno detto. Questo è abbastanza comune. La maggior parte dei miei clienti ha denaro illimitato e vuole spenderlo: ha un'idea di ciò che vuole, ma non può cercarlo su Google. Non sono sicuri di come trovarlo. Vogliono qualcuno che gli apra le porte a Bordeaux per fargli assaggiare vini invecchiati. Vogliono andare nel ristorante sulla scogliera più incredibile d'Italia. Queste sono cose che non riescono a trovare da soli. Ma io posso. Altre volte ricevo una direttiva molto specifica, per esempio: vogliamo portare i ragazzi a Roma per conoscere i gladiatori. Queste sono le date, per favore organizza".

Ha detto a The Cut: "Abbiamo chiuso Versailles per una cena privata a lume di candela. Abbiamo chiuso i monumenti in Turchia. Abbiamo organizzato feste davvero fantastiche alle piramidi. Non abbiamo mai veramente dovuto dire di no. Tutto si riduce al denaro: quanto vuoi spendere?". La consulente ha sfatato alcuni miti: "Le persone benestanti non mangiano fuori casa quanto si pensa. Hanno i loro chef che viaggiano con loro in modo che possano restare a dieta. Molti clienti estremamente facoltosi non soggiornano nemmeno più negli hotel: preferiscono soggiornare sugli yacht. E poi spediscono i loro bagagli per farli arrivare a destinazione il giorno successivo".