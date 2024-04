video suggerito

Le Olimpiadi 2024 viste dai super ricchi: pass, autista e suite, cosa comprendono i pacchetti di lusso Parigi ospiterà i Giochi Olimpici quest'estate e il mercato del turismo di lusso si è già attivato per offrire delle proposte interessanti per i propri clienti. Dagli yacht alle suite personalizzate, quali sono le richieste dei milionari.

A cura di Annachiara Gaggino

Parigi si prepara ad accogliere un gran numero di turisti quest'estate, che accorreranno nella città per assistere ai Giochi Olimpici 2024. Un'evento che attrae persone da tutto il mondo, che animeranno le strade della città e si accalcheranno per assistere agli appuntamenti che la manifestazione, in scena dal 26 luglio all'11 agosto, offrirà. Accanto alle persone che prenoteranno una stanza con un elevato sovrapprezzo nei sobborghi della Ville Lumiere, c'è anche chi non si fa molti problemi per quanto riguarda le spese. Alcune agenzie di viaggio hanno già iniziato a proporre dei pacchetti olimpici di lusso, che offrono accessi agli spettacoli oltre ad alloggio ed esperienze culinarie di lusso.

Quanto costano i pacchetti olimpici di lusso

The GR8 Experience, un'agenzia di viaggi esclusivi, stima che la vacanza a Parigi, per una famiglia di cinque persone, possa avere un prezzo che va dai 250mila ai 380mila dollari (tra 234mila e 356mila euro), a seconda dell'alloggio scelto. Il pacchetto comprende 11 pernottamenti, posti premium per la cerimonia di inaugurazione, biglietti per le gare sportive e un servizio di trasporto privato in giro per la città. Ma il tour operator statunitense non è l'unico ad aver organizzato esperienze uniche per i suoi clienti, anche la compagnia Kensington Tours sta organizzando dei viaggi in occasione delle Olimpiadi e si godranno la cerimonia di apertura dal punto panoramico sul Ponte dell'Alma, di fronte la Tour Eiffel per un costo di circa 9600 euro, che includono champagne e musica dal vivo. Inoltre, l'agenzia ha già provveduto a procurarsi i biglietti migliori per le gare, a un prezzo compreso tra i 460 e i 940 euro; nei giorni in cui non assisteranno ad alcun evento sportivo, invece, potranno godere di una degustazione privata di whisky.

Suite personalizzate e yacht, i capricci dei clienti di lusso

I prezzi dei migliori hotel di Parigi è lievitato per i Giochi Olimpici. Le Royal Monceau Raffles, uno dei più prestigiosi, ha venduto la sua suite di 190 metri quadrati a un prezzo di 25mila euro a notte. "Alcune delle stanze più lussuose sono state personalizzate in base alle preferenze di arredamento per gli ospiti e dotate di un'area per capelli e trucco", ha raccontato Nicolas De Gols, direttore generale di Le Royal Monceau alla CNN. In genere gli ospiti di questo tipo viaggia con il suo chef personale che collabora con il team dell'albergo. Anche le località sulla costa, che ospitano alcuni eventi olimpici, si sono organizzate. Tra Marsiglia e Nizza vengono prenotati yacht per assistere alle competizioni di windsurf, e le imbarcazioni stanno arrivando persino dagli Stati Uniti per soddisfare la crescente domanda.