video suggerito

I servizi più strani in aeroporto: dalla pet therapy ai voli per adulti fino alla sauna Dalla pet therapy ai voli per soli adulti fino ai massaggi diversi aeroporti nel mondo offrono ai passeggeri servizi insoliti per migliorare la loro esperienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli aeroporti sono tutti uguali…in apparenza! Ci sono alcune differenze da struttura a struttura e alcune si caratterizzano per delle trovate pensate per migliorare l'esperienza di viaggio e andare incontro alle esigenze dei passeggeri. Alcuni aeroporti, infatti, ospitano delle novità sorprendenti, capaci di stupire e lasciare a bocca aperta l'ignaro viaggiatore che si trova davanti per la prima volta queste apparenti stranezze. Da Istanbul a Seoul fino a Singapore, ecco come sta cambiando il mondo degli aeroporti, sempre più attento alla questione ambientale e non solo.

Gli esperimenti innovativi negli aeroporti del mondo

Skyscanner, la piattaforma globale per i viaggi, ha realizzato una panoramica delle novità più sorprendenti che stanno rivoluzionando il mondo degli aeroporti, dove adesso c'è molta più attenzione al benessere dei passeggeri, alla tecnologia, alla tutela dell'ambiente. L'Aeroporto di Istanbul è stato tempo fa riconosciuto come pet-friendly e recentemente introdotto il Therapy Dog Project. L'iniziativa, apprezzatissima da chi ama gli animali, prevede la presenza di cani da terapia per alleviare lo stress dei viaggiatori, non sempre capaci di gestire l'ansia della partenza. Questo progetto, il primo del genere in Turchia, segue le orme di simili esperimenti già eseguiti a Milano-Malpensa e Berlino. I cani coinvolti sono tutti certificati e addestrati professionalmente per operare nell'area delle partenze internazionali, offrendo comfort e tranquillità ai passeggeri.

Japan Airlines, in collaborazione con Sumitomo Corporation, ha lanciato il servizio Any Wear, Anywhere: è la possibilità di noleggiare abiti direttamente in aeroporto, da portare con sé in vacanza e restituire al ritorno. In questo modo si promuove l'economia circolare. Si riducono anche le emissioni di anidride carbonica e il consumo di carburante, perché si vanno ad alleggerire i carichi degli aerei: organizzando la consegna direttamente in hotel, si eliminano i bagagli pesanti.

Leggi anche Il mix di spezie vietato in Corea del Sud: perché non può essere introdotto nel paese

La novità di Corendon Airlines sono i voli adulti-only: la compagnia turca riserva a bordo dell'aereo uno spazio (le prime 11 file) destinato a soli passeggeri adulti, quelli più intransigenti, che vogliono viaggiare in pieno relax e silenzio. I bambini vengono fatti sedere insieme ai propri genitori in fondo al velivolo. Questo servizio è a pagamento.

L'Aeroporto di Incheon a Seoul (Corea del Sud) è completamente automatizzato e altamente tecnologico: i controlli, il check-in, i servizi per la pulizia, tutto è realizzato in modo smart e intelligente, con tanto di droni per la sicurezza delle piste.

All'Aeroporto di Kansai, invece, spetta il titolo di non aver smarrito un solo bagaglio in oltre trent'anni di attività. Infine, per coccolare come si deve i passeggeri alle prese magari con uno stancante viaggio a lunga percorrenza con molti scali, all’aeroporto Changi di Singapore sono a disposizione sale yoga, servizi di riflessologia plantare, saune e veri e propri beauty center. Qualcosa di simile è previsto anche all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove è possibile rilassarsi con diversi tipi di massaggi orientali. Lo stesso anche a Heathrow, dove è possibile prenotare trattamenti di ossigenoterapia e aromaterapia.