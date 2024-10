L’allarme per i passeggeri che tentano di saltare la fila in aeroporto: come funziona il nuovo sistema

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

La compagnia aerea statunitense American Airlines ha deciso di prendere provvedimenti contro quei passeggeri che cercano di saltare la fila per l'imbarco. Secondo quanto riportato da People, un segnale audio avviserà il personale di terra se e quando i passeggeri cercheranno di sorpassare altre persone, anche coloro che hanno pagato per il loro posto in fila, come i passeggeri con la priority. Insomma, per tutti coloro che cercheranno di fare i furbi è in arrivo un sistema che impedisce questi escamotage. Questo nuovo sistema è in fase sperimentale in diversi aeroporti statunitensi.

Come funziona la nuova tecnologia

La nuova tecnologia, per adesso, è stata introdotta soltanto all'interno dell'Albuquerque International Sunport nel New Mexico e al Tucson International Airport in Arizona. Il portavoce di American Airlines ha spiegato a diversi media statunitensi che i test si estenderanno presto all'aeroporto Ronald Reagan Washington in Virginia. Altre compagnie aeree internazionali sono intenzionate a porre fine a questo malcostume cercando di tutelare l'etichetta da osservare in aeroporto. Anche Delta Air Lines dall'inizio di quest'anno ha iniziato a far imbarcare i suoi passeggeri per zone numerate per creare un processo più ordinato.

Altre novità negli aeroporti: il tempo limite per gli abbracci

Il segnale per evitare che i passeggeri saltino la fila non è l'unica novità introdotta negli aeroporti recentemente. A Dunedin, in Nuova Zelanda, è stata introdotta una regola che mette un limite agli abbracci. Sono stati affissi una serie di cartelli che ricordano di limitare gli addii a tre minuti nelle zone predisposte al check-in dei bagagli. "Per un addio più affettuoso, si prega di utilizzare il parcheggio auto", aggiungono i cartelli. Un'idea stravagante che ha fatto conoscere questo aeroporto in tutto il mondo, facendo riflettere, al di là della provocazione, su quanto stazionare nella zona del check in crei problemi a chi deve lasciare bagagli da imbarcare.