video suggerito

Qual è l’aeroporto che ha introdotto un limite di tempo per gli abbracci A chi non è mai capitato di assistere a scene romantiche e strappalacrime nella zona arrivi di un aeroporto? Presto quest’abitudine potrebbe diventare un lontano ricordo: ecco dov’è che è stato imposto un limite massimo per gli abbracci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A chi non è mai capitato di assistere a scene romantiche e strappalacrime nella zona arrivi di un aeroporto? Che si tratti di coppie che hanno vissuto un periodo a distanza, di reunion familiari o semplicemente di incontri tra amici d'infanzia "separati" per motivi lavorativi, non importa, l'unica cosa certa è che sono moltissime le situazioni in cui ci si concede un lungo e dolce saluto non appena ci si incontra. Presto, però, questa commovente abitudine potrebbe scomparire e il motivo è molto semplice: per la prima volta nella storia in un famoso aeroporto è stato imposto (con tanto di cartello) un limite di tempo per gli abbracci.

Dove si trova l'aeroporto che "limita" gli abbracci

L'aeroporto di Dunedin, in Nuova Zelanda, è finito al centro delle attenzioni dei media per un motivo molto particolare: nella zona riservata agli arrivi dei voli è stato affisso un cartellone che impone un limite di tempo massimo pari a 3 minuti per abbracciarsi. Sull'avviso, inoltre, è stato aggiunto che "per saluti più affettuosi è necessario utilizzare il parcheggio". A differenza di molti altri aeroporti sparsi in giro per il mondo, infatti, a Dunedin è ancora possibile tenere in sosta l'auto gratuitamente per 15 minuti appena fuori l'ingresso della struttura, dunque secondo i gestori non si tratterebbe di un provvedimento così tanto sconvolgente.

Facebook

Le motivazioni dietro al provvedimento

Sui social, però, sono arrivate le immancabili critiche dagli utenti indignati, tanche che il CEO dell'aeroporto Daniel De Bono si è visto costretto a rispondere. Ha spiegato che l'obiettivo è garantire la sicurezza ed evitare che si crei confusione eccessiva nella zona degli arrivi, permettendo così ai viaggiatori in ritardo di non rimanere bloccati tra la folla. Ha inoltre aggiunto che, stando agli studi sulla questione, basterebbe un abbraccio di 20 secondi per ottenere una "scarica" di ossitocina, meglio noto come l'ormone dell'amore. Al momento non esiste un'unità speciale di polizia per far rispettare la regola ma il personale potrebbe cortesemente chiedere ai passeggeri di spostarsi nel parcheggio.