video suggerito

Limite di 2 drink a passeggero in aeroporto: la proposta di Ryanair Ryanair chiede regole più stringenti per evitare che i passeggeri si mettano in viaggio in volo. La proposta è quella di mettere un limite all’acquisto di bevande alcoliche in aeroporto: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla questione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'aereo viene ormai considerata il mezzo di trasporto ideale per concedersi una vacanza e non solo perché riduce in modo drastico i tempi di viaggio. Complice l'avvento delle compagnie low-cost, partire è diventato davvero economico, anche quando si parla di mete esotiche o semplicemente molto distanti dalla propria città. L'unico piccolo "inconveniente"? Sarà perché si tratta di esperienze entusiasmanti o perché si prova di tutto per allentare la tensione, ma la cosa certa è che da qualche tempo a questa parte si sta registrando un drastico aumento dei passeggeri ubriachi in volo.

La nuova regola proposta da Ryanair

Per evitare che questo fenomeno sempre più diffuso possa rovinare l'esperienza del viaggio alla maggior parte dei passeggeri presenti, Ryanair ha chiesto di mettere in atto un provvedimento drastico: introdurre un limite sulla vendita di alcolici in aeroporto. La proposta prevede un massimo di 2 drink a passeggero, da acquistare solo con le apposite carte d'imbarco (proprio come succede al duty free con i prodotti sottoposti a limiti). "Quando i voli sono in ritardo, i passeggeri consumano alcolici senza alcun limite di acquisto o consumo. Non riusciamo a capire perché non si introducano delle regole che porterebbero a comportamenti più sicuri a bordo degli aerei", ha spiegato un portavoce di Ryanair.

In Irlanda essere ubriachi in volo è illegale

I passeggeri ubriachi hanno cominciato a essere considerati un "problema" dopo che Ryanair ha dovuto avviare un'azione legale contro un cliente che nell'aprile 2024 ha causato non pochi disagi sul volo Dublino-Lanzarote. A causa del suo comportamento molesto legato all'eccessivo consumo di alcolici, l'aereo ha subito un grosso ritardo ed è stato costretto a dirottare su Porto. La compagnia ha dunque presentato una richiesta di risarcimento danni di 15.000 euro al diretto interessato, definendo il suo comportamento "ingiustificabile". Il direttore generale della Ryanair, Michael O'Leary, ritiene che l'uso senza limiti di alcolici prima di un volo sia anche la causa dei gesti sempre più violenti dei passeggeri. Al momento essere ubriachi su un volo, mettendo in pericolo sia se stessi che gli altri passeggeri, è illegale solo in Irlanda, dove si va incontro a multe fino a 500 sterline e nei casi più estremi a 4 mesi di reclusione.