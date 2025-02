Ryanair, in arrivo nuove regole su check-in e bagaglio a mano da maggio: cosa cambia per chi deve volare

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Un aereo Ryanair

Novità in arrivo per tutti coloro che viaggiano. A partire da maggio la compagnia aerea low cost Ryanair introdurrà novità sostanziali per quanto riguarda bagagli, soprattutto quelli a mano, e i check-in digitali. Chi non rispetterà le nuove regole andrà in contro a sanzioni. Oltre a queste novità, Ryanair ha ribadito ancora una volta l'orario consigliato di arrivo in aeroporto, anche per evitare di incorrere in multe da 120 euro. Vediamo cosa cambierà per i passeggeri che sceglieranno di volare con la compagnia nei prossimi mesi.

Le nuove regole di Ryanair sui bagagli

Le dimensioni per i bagagli a mano su un volo Ryanair rimangono 40x20x25 cm, che corrispondo a un piccolo zaino e che sono già indicate da diverso tempo. Per chi porterà un piccolo bagaglio a mano che però supera queste misuri incorrerà in una multa da 70 euro. Per coloro che invece vogliono portare in cabina un secondo bagaglio a mano più grande, massimo di 55x40x20 cm corrispondente a un piccolo trolley, è necessario acquistare la priority boarding, l'opzione che consente di accedere al gate con priorità rispetto agli altri passeggeri. Negli ultimi anni Ryanair aveva deciso che con l'acquisto del biglietto fosse compreso solo uno zaino: gli altri bagagli, anche da portare in cabina, avrebbero dovuti essere acquistati con un sovraprezzo.

Cosa cambia per il check-in digitale

Novità più sostanziose invece per il check-in digitale: da maggio, infatti, Ryanair imporrà ai suoi passeggeri di munirsi di carta d'imbarco digitale. Il check-in dunque diventa digitale e si potrà effettuare tramite l'app o il sito di Ryanair per poi scaricare il documento digitale della carta d'imbarco sul telefono. La compagnia, però, consentirà ancora di arrivare in aeroporto con le carte d'imbarco ma non sarà più possibile stamparle in aeroporto. L'obiettivo di queste nuove regole è avvicinarsi sempre di più all'eliminazione dei banchi del check-in in aeroporto.

Cosa succede se non si rispettano le nuove regole: multe e tempi d'arrivo

Per chi non rispetterà le regole menzionate finora sono previste multe e sanzioni: per coloro che non rispetteranno le misure indicate per il bagaglio a mano dovranno pagare una maggiorazione di 70 euro. Inoltre, Ryanair invita i propri passeggeri a presentarsi in aeroporto con 40 minuti in anticipo rispetto all'orario di partenza. Questo perché coloro che effettueranno il check in in ritardo a arriveranno un'ora dopo la partenza possono incorrere in una multa da 120 euro