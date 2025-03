Viaggiare in aereo: le nuove regole per i bagagli a mano su Ryanair, EasyJet e ITA Airways

video suggerito

C'è chi riesce a far entrare tutto in uno zaino e chi proprio non sa come cavarsela, quando c'è da preparare una valigia. Questa abilità risulta particolarmente essenziale quando si viaggia in aereo, perché aumenta la necessità di avere con sé meno bagagli possibili: questione di praticità, ma anche di convenienza, visti i costi per trasportare valigie in più e metterle in stiva. Da oggi coloro che hanno già prenotato o hanno in programma di prenotare un volo con Ryanair, Easyjet e ITA Airways dovranno leggere con attenzione le novità: è infatti cambiata la normativa in merito al trasporto di borse e bagagli. E ci sono penali per chi non si attiene scrupolosamente a queste disposizioni.

Come cambiano le regole Ryanair sui bagagli a mano

La compagnia low cost irlandese ha stabilito nuove regole che riguardano il bagaglio a mano piccolo. È possibile portare gratuitamente a bordo del velivolo una borsa o uno zaino di misure standard: 40x20x25 cm (per lo zainetto) e 25x20x40 cm (per la borsa o la custodia per laptop). La penale al gate può arrivare fino a 70 euro se queste indicazioni non vengono rispettate. Il plus, per i possessori di biglietto con tariffa Regular o Flexi Plus, è la possibilità di aggiungere anche un ulteriore bagaglio, da riporre in cappelliera, purché non superi le dimensioni 55x40x20 cm e il peso di 10 Kg. A partire da maggio 2025, penale fino a 60 euro per chi arriva in aeroporto senza app per il check-in e sprovvisto di carta d'imbarco digitale, di fatto entrambi obbligatori. Tutti dovranno munirsi, insomma, di documento di viaggio direttamente sul proprio telefono.

Le novità per chi viaggia con EasyJet

Con EasyJet le dimensioni massime della borsa da portare con sé a bordo sono 45x36x20 cm (ruote e maniglie comprese) e un peso che non superi e 15 kg. La borsa piccola va messa sotto il sedile anteriore. Situazione diversa per chi viaggia con bagaglio grande, zaino o trolley da 56x45x25 cm (ruote e maniglie comprese) e peso massimo 15 Kg. Può essere riposto in cappelliera. La scelta del bagaglio grande va specificata già al momento della prenotazione ed è riservata agli iscritti al programma easyJet Plus e a chi prenota un posto con più spazio per le gambe o un posto Up Front. Se il bagaglio supera questi standard o se non è stata specificata in tempo la presenza del bagaglio grande, bisogna optare per la stiva con costo extra.

Le nuove regole introdotte da ITA Airways sui bagagli

A partire da questo mese, chi vola su ITA Airways dovrà continuare ad attenersi alle misure 55x35x25 cm (con maniglie, tasche laterali e rotelle comprese), ma con una specifica in più: borsa o zaino di non oltre 8 kg. Sì a un solo accessorio a scelta tra zainetto, borsetta o custodia per pc portatile, purché di dimensioni massime pari a 45x36x20 cm. I problemi subentrano se l'aereo è affollato, perché in questa eventualità il bagaglio a mano potrà essere imbarcato in stiva.