Quali sono le misure dei bagagli a mano: le regole per compagnia aerea aggiornate al 2025 Vi state preparando per partire durante l'estate 2025? Attenzione ai bagagli, visto che sono diverse le compagnie aeree che hanno cambiato le misure delle valigie che possono essere portate a bordo: ecco quali sono le dimensioni consentite.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2025 è arrivata e con lei anche la voglia di andare in vacanza. Sono moltissimi coloro che hanno già prenotato il viaggio da realizzare durante le ferie ma in quanti conoscono le nuove regole per i bagagli a mano imposte dalle diverse compagnie aeree? La misurazione della valigia al gate è sempre uno dei momenti che generano più ansia prima di una partenza e, nel caso in cui le cose non vadano nel verso giusto, ci si ritrova a pagare un extra per mandare in stiva lo zaino o il trolley risultato più grande rispetto a quanto consentito. Prima di mettersi in volo, dunque, sarebbe bene informarsi: ogni compagnia impone delle misure differenti, dal 40 x 20 x 25 cm di Ryanair al 45 x 36 x 20 cm di EasyJet: ecco cosa c'è da sapere sulla questione e quali sono gli oggetti consentiti e quelli vietati.

Quanto misura il bagaglio a mano per Ryanair

Sui voli Ryanair è possibile portare a bordo gratuitamente un bagaglio a mano piccolo fino a 40 x 20 x 25 cm. In caso di dimensioni extra/fuori misura, la valigia sarà rifiutata al gate d’imbarco e, se possibile, imbarcata in stiva dietro il pagamento di una penale. Chi acquista la Priorità e 2 bagagli a mano può aggiungere anche una seconda valigia dalle dimensioni massime di 55 cm x 40 cm x 20 cm e dal peso massimo di 10 kg. Quest'ultimo potrà essere collocato nella cappelliera, a meno che per ragioni operative non venga mandato in stiva. Per il bagaglio da stiva, invece, non sono imposte dimensioni limitate, mentre per quanto riguarda il peso, può raggiungere al massimo i 10 kg. In cabina, infine, si possono portare sempre le borse contenenti articoli duty-free.

Le misure per EasyJet e le regole per i bagagli a mano

Cosa si può portare a bordo di un volo EasyJet quando non si pagano costi extra? Un bagaglio a mano piccolo dalle dimensioni massime di 45 x 36 x 20 cm, che va posizionato sotto il sedile di fronte. Chi ha effettuato l’iscrizione al programma easyJet Plus o ha prenotato una tariffa Inclusive Plus può portare anche un bagaglio a mano grande da massimo 56 x 45 x 25 cm, da collocare all'interno della cappelliera interna all'aereo. I bagagli da stiva (al massimo 3 a cliente) possono invece avere un peso massimo di 23 kg.

Le regole 2025 per Ita Airways sui bagagli a mano

Ita Airways dà ai clienti la possibilità di portare a bordo un unico bagaglio a mano dal peso massimo di 8 kg con misure massime di 55 x 35 x 25 cm (maniglie, tasche laterali e rotelle comprese). Va collocato sotto il sedile sia per gli scali nazionali che internazionali. I bagagli da imbarcare, invece, possono avere una dimensione massima di 158 cm (somma di altezza + larghezza + spessore). In cabina non è consentito l'introduzione di oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del volo: forbicine, temperini, coltellini svizzeri o strumenti di uso agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, così come le riproduzioni realistiche di armi da fuoco. Non si possono usare, inoltre, sigarette elettroniche, pipe e sigari elettronici.

I requisiti dei bagagli a mano per Lufthansa

A bordo dei voli Lufthansa si può portare un bagaglio a mano dalle dimensioni massime di 55 x 40 x 23 cm, dunque valigie come trolley, passeggini pieghevoli compatti o una custodia per abiti pieghevole. La quantità di bagagli a mani consentiti varia a seconda della classe di viaggio. Il bagaglio da stiva non deve avere un peso superiore ai 23 kg, in caso di eccedenza si applicano tariffe forfettarie.

Le misure dei bagagli a mano per Vueling Airlains

Per quanto riguarda i voli Vueling Airlains, si può portare in cabina un bagaglio a mano da riporre sotto al sedile, le cui dimensioni massime sono di 40 x 30 x 20 cm. A pagamento si può aggiungere anche un secondo bagaglio a mano da riporre nella cappelliera: non può superare i 10 kg e le misure di 55 x 40x 20 cm. Il bagaglio da stiva, invece, indipendentemente dal peso, deve avere una dimensione massima di 158 cm (somma di lunghezza, altezza e larghezza).

Quanto misura il bagaglio a mano per Wizz Air

Wizz Air permette di portare a bordo gratuitamente un bagaglio a mano da posizionare sotto il sedile dalle dimensioni massime di 40 x 30 x 20 cm (da massimo 10 kg). Consentiti, in aggiunta, anche un cappotto o una coperta, il telefono cellulare, materiale da leggere, articoli del duty-free acquistati dopo i controlli di sicurezza, cibo per neonati, passeggini pieghevoli o culle di piccole dimensioni e stampelle per i passeggeri con disabilità fisiche. Se si acquista la Priority, si può portare a bordo un bagaglio extra da posizionare nella cappelliera da massimo 10 kg e dalle misure di 55 x 40 x 23 cm. Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, invece, deve avere delle dimensioni massime di 149 x 119 x 171 cm ma il prezzo extra da pagare varia a seconda del suo peso.