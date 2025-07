Quanto guadagna il personale aeroportuale per ogni bagaglio “fuori dimensione” individuato

A chi non è mai capitato di provare un pizzico d'ansia pochi minuti prima di una partenza aerea, per la precisione quando il proprio bagaglio a mano viene controllato dagli addetti al check-in? Ogni compagnia ha delle precise regole in fatto di dimensioni delle valigie e, nel momento in cui non vengono rispettate, si richiede ai viaggiatori di pagare un extra per imbarcare in stiva quel trolley "fuori misura". In molti si sbizzarriscono con la creatività, ideando i più svariati espedienti per evitare la tassa, ma il più delle volte vengono "scoperti" dal personale addetto. La cosa che in pochi sanno? Le hostess e gli steward che si occupano degli imbarchi ricevono un bonus per ogni bagaglio fuori dimensione registrato.

In quali aeroporti viene concesso un bonus per i bagagli fuori misura registrati

Stando a quanto emerso da un'e-mail trapelata dai dipendenti di easyJet, il personale aeroportuale riceverebbe dei bonus in denaro per ogni bagaglio fuori misura registrato al check-in. La nota farebbe riferimento a 7 aeroporti del Regno Unito, tra cui Birmingham, Glasgow, Jersey e Newcastle, dove hostess e steward avrebbero diritto a 1,20 sterline per ogni valigia imbarcata in stiva poco prima dell'imbarco. L'obiettivo sarebbe "premiare gli agenti che fanno la cosa giusta", anche se il monitoraggio non viene utilizzato per identificare i dipendenti in modo negativo.

Le regole sui bagagli di easyJet

EasyJet consente ai passeggeri di portare gratuitamente a bordo un bagaglio di piccole dimensioni che può essere sistemato sotto il sedile, mentre i trolley più grandi possono essere riposti nelle cappelliere a un costo aggiuntivo. Se una valigia "fuori misura" viene fermata al gate, al passeggero viene invece addebitato un costo di almeno 48 sterline per il trasporto in stiva. La notizia dei bonus concessi agli addetti al check-in che registrano i bagagli troppo grandi ha già fatto infuriare milioni di turisti internazionali. Presto, però, le cose potrebbero cambiare, vista la decisione della commissione trasporti del Parlamento europeo di dare ai passeggeri la possibilità di portare a bordo gratuitamente un ulteriore bagaglio a mano dal peso massimo di 7 kg.