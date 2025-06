video suggerito

Più diritti per i passeggeri aerei: dai rimborsi al bagaglio gratis, le proposte al Parlamento europeo È tempo di cambiamenti nel settore travel, il Parlamento europeo è tornato a lavorare sui diritti dei passeggeri aerei dopo ben 11 anni. Le proposte sono state le più svariate, dalla modifica alla politica dei rimborsi alla reintroduzione del bagaglio a mano gratuito. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Parlamento europeo è tornato a lavorare sui diritti dei passeggeri aerei dopo ben 11 anni. Se fino ad ora si erano sempre tutelate le compagnie aeree, riducendo i rimborsi e gli extra gratuiti concessi ai clienti, ora le cose sembrano essere destinate a cambiare. A metà giugno gli eurodeputati si erano incontrati per raggiungere un accordo sulla questione e, dopo il via libera, oggi hanno ripreso il discorso negoziale, ottenendo diversi risultati "epocali". Rimborso comune, nessun costo per gli under 12 e bagaglio a mano gratuito a bordo: ecco le proposte della commissione Trasporti del Parlamento europeo.

Quali sono i casi in cui le compagnie aeree possono negare il rimborso

La commissione Trasporti del Parlamento europeo si è incontrata oggi a Bruxelles per esprimersi sulle modifiche da applicare alle regole sui diritti dei passeggeri aerei. La maggioranza si è schierata dalla parte degli utenti, che andrebbero più tutelati in caso di interruzioni, ritardi e cancellazioni. I deputati hanno proposto di introdurre un modulo comune per le richieste di risarcimento e di rimborso, nonché l'invio ai passeggeri di un modulo pre-compilato entro le 48 successive all'interruzione. Le compagnie aeree possono negare il risarcimento solo in casi ben definiti: disastri naturali, guerre, condizioni meteorologiche o controversie di lavoro impreviste (esclusi gli scioperi del personale).

Le modifiche alle regole sui bagagli a mano

I parlamentari hanno inoltre proposto di modificare in modo drastico le regole sui bagagli a mano, obbligando le compagnie a consentire l'accesso a bordo in forma gratuita di valigie di piccole dimensioni, dagli zaini da riporre sotto il sedile ai trolley da mettere in cappelliera. Niente costi extra per gli under 12 e stop a pratiche commerciali poco trasparenti, supplementi nascosti e politiche di prezzo poco chiare. Al momento, però, questi provvedimenti sono solo delle proposte, l'ultima parola spetterà all'Aula, che si riunirà per un voto definitivo tra il 7 e il 10 luglio. A quel punto si potrebbe poi dare il via a dei negoziati inter-istituzionali con il Consiglio dell’Ue.