stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il commissario europeo ai trasporti Tzitzikostas sui voli cancellati: “I passeggeri non verranno risarciti”

L’UE chiarisce che se i voli nei prossimi mesi saranno cancellati a causa della crisi carburante, non sono previsti risarcimenti. Restano comunque garantiti il rimborso, l’assistenza e la protezione secondo le regole e normative europee.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas ha chiarito, durante un incontro con i ministri dei 27, che in caso di stop ai voli per carenza di carburante i passeggeri non avranno diritto a un risarcimento economico. Un’ipotesi che sembra essere tutt’altro che remota vista l’attuale situazione geopolitica, legata alle tensioni internazionali e al rischio di blocco dello Stretto di Hormuz, da cui passa una quota importante del petrolio mondiale. Se la crisi dovesse incidere sulla disponibilità del carburante o meglio sul suo prezzo, le cancellazioni potrebbero moltiplicarsi nei prossimi mesi. In questo scenario, però, le regole europee sono già chiare e distinguono tra ciò che le compagnie devono garantire e ciò che invece non sono tenute a pagare.

Perché i passeggeri non saranno risarciti

Il punto centrale riguarda la definizione di circostanze eccezionali. La normativa europea sui diritti dei passeggeri, come ha spiegato a Fanpage.it Altroconsumo, stabilisce che il risarcimento economico non è dovuto quando la cancellazione dipende da eventi fuori dal controllo della compagnia. È il caso, appunto, di una grave crisi energetica o dell’impossibilità di rifornire gli aerei. Situazioni di questo tipo non possono essere prevenute né gestite direttamente dalle compagnie aeree, che quindi non sono obbligae a versare somme aggiuntive. Il principio è lo stesso già applicato in altri contesti, come emergenze geopolitiche o chiusure improvvise dello spazio aereo.

I diritti dei passeggeri

È importante sottolineare però che l’assenza di risarcimento non significa assenza di tutele, come sottolinea prontamente Altroconsumo. Anche in caso di circostanze eccezionali, i passeggeri mantengono diritti ben precisi. Il primo è la scelta tra rimborso del biglietto e la possibilità di cambiare o posticipare il volo. In questo momento di forte incertezza, Altroconsumo suggerisce di preferire il rimborso, perché anche i voli successivi potrebbero essere cancellati ed è fondamentale sapere che il rimborso è un diritto inderogabilke. Se si opta invece per il cambio del biglietto, la compagnia deve garantire assistenza gratuita: pasti, bevande e, se necessario, pernottamento in hotel con trasferimenti inclusi. Questo vale anche per i voli di ritorno e persino in situazioni di forte caos operativo. Inoltre, le nuove direttive europee consentono di rifiutare eventuali voucher e richiedere comunque il rimborso in denaro. Anche senza compensazione economica in più, il sistema punta a mantenere garanzie che limitino i disagi e tutelino concretamente i viaggiatori.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Arte e
Design
Alla Design Week solo hype? Abbattista: “Coi gadget crei le file non il valore”
FuoriSalone 2026, il significato delle installazioni da vedere alla Statale di Milano
FuoriSalone 2026, il significato delle installazioni da vedere alla Statale di Milano
Il meglio di Alcova alla Milano Design Week: installazioni ed eventi
Il meglio di Alcova alla Milano Design Week: installazioni ed eventi
La Nona Ora di Cattelan, 666 miniature assegnate a sorte fino al 23 aprile
La Nona Ora di Cattelan, 666 miniature assegnate a sorte fino al 23 aprile
Cosa vedere alla Milano Design Week, le tappe imperdibili consigliate da Patrick Abbattista
Cosa vedere alla Milano Design Week, le tappe imperdibili consigliate da Patrick Abbattista
Palazzo Strozzi sommerso per riflettere sul clima: "È urgente ma non se ne parla"
Palazzo Strozzi sommerso per riflettere sul clima: "È urgente ma non se ne parla"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views