Perché una passeggera Ryanair ha dovuto pagare 60 euro per portare una bottiglia d'acqua in aereo Avreste mai immaginato di pagare una bottiglina d'acqua come un bagaglio extra su un volo? È proprio quanto accaduto a una passeggera Ryanair: ecco tutti i dettagli della questione.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare in aereo è il modo più rapido e funzionale per raggiungere luoghi molti lontani e da qualche anno a questa parte è diventato anche abbastanza economico grazie alle numerose compagnie low-cost che offrono voli a prezzi stracciati. L'unico piccolo "inconveniente"? La tariffa scontatissima vale solo per il viaggio in sé, dunque se si ha la necessità di portare un bagaglio extra bisogna pagare tra i 25 e i 60 euro a tratta (cifra variabile a seconda delle dimensioni della valigia). Ryanair, inoltre, ha introdotto delle regole ancora più stringenti su check-in e bagagli: sebbene entreranno in vigore dal prossimo maggio, le hostess ai gate stanno diventando già estremamente rigorose sulla questione.

Cosa è successo alla donna che ha volato con Ryanair

Ruby Flanagan ha recentemente viaggiato con Ryanair e ha voluto raccontare al Mirror la sua esperienza negativa. In partenza da Dublino e diretta a Londra Stansted, è arrivata al gate con uno zaino che si adeguava alla perfezione alle misure imposte dalla compagnia per i bagagli a mano (quelli compresi nel prezzo del volo), peccato che tra le mani avesse anche una bottiglina d'acqua. Le hostess le hanno chiesto di farla entrare in borsa ma, una volta inserita, si era creata una protuberanza laterale che non la faceva più entrare nel bag-sizer. Alla fine la donna è stata costretta a pagare la tariffa prevista per il bagaglio extra a bordo (pari a 50 sterline, quindi circa 60 euro) per portare la bottiglia d'acqua con lei sul volo.

Cosa dice la regola sui bagagli a mano di Ryanair

La storia ha creato non poca indignazione tra i passeggeri, che non hanno potuto fare a meno di chiedersi: era in torto Ryanair o la cliente? La politica sui bagagli della compagnia parla chiaro: "Ogni passeggero può portare con sé sull'aereo un piccolo bagaglio a mano (fino a 40 cm x 20 cm x 25 cm). La borsa deve stare sotto il sedile, può essere borsa a mano, una borsa per computer portatile o uno zaino. Se il bagaglio piccolo non entra nei misuratori posizionati a ogni gate di imbarco, va etichettato e messo in stiva dietro pagamento di un'apposita tariffa". Ryanair è dunque legittimata a far pagare come bagaglio extra un articolo che non entra in borsa, anche se in questo caso, trattandosi di una semplice bottiglia d'acqua, sembra esserci stato un eccesso di formalità.