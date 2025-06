video suggerito

Ryanair introduce le multe per i passeggeri indisciplinati La compagnia ha introdotto multe per tutelarsi dai passeggeri maleducati, soprattutto quelli che salgono a bordo ubriachi, caso che si verifica molto spesso.

A cura di Giusy Dente

Il passeggero peggiore che si possa incontrare su un aereo è quello indisciplinato e ce ne sono tanti! Di recente Michael O'Leary, l'Amministratore delegato di Ryanair, ha parlato proprio di un considerevole aumento di cattivi comportamenti durante il volo. Da qui la decisione drastica di mettere un punto a queste incresciose situazioni, in particolare dopo quanto accaduto ad aprile 2024 su un volo Dublino-Lanzarote dirottato a Porto a causa degli eccessi di un viaggiatore, costato carissimo alla compagnia irlandese: ha dovuto pagare a tutti i 160 passeggeri il pernottamento imprevisto nella città portoghese. La compagnia ha poi chiesto al passeggero un risarcimento di oltre 15.000 euro. Insomma, la maleducazione altrui rischia di avere ripercussioni economiche sulla compagnia, che quindi non è più disposta a essere tollerante.

Cosa cambia sui voli Ryanair

La compagnia low cost ha annunciato che multerà i passeggeri indisciplinati, per mettere al primo posto la sicurezza a bordo di tutti. Ryanair ha minacciato di procedere con azioni civili contro i passeggeri turbolenti e quindi infliggerà loro una multa di almeno 500 euro. La decisione è arrivata dopo una serie di casi che hanno messo in allarme l'azienda, in particolare sulle rotte tra il Regno Unito e alcune destinazioni come Ibiza, nota per i suoi locali notturni. Sembra che i voli peggiori siano quelli che partono da Liverpool, Manchester, Glasgow ed Edimburgo, ma esistono problemi anche con i voli da o per l’Irlanda e la Germania. Qui si concentrano spesso passeggeri problematici, che salgono a bordo dopo aver abusato di droghe e alcol.

Come ha spiegato un portavoce: "Sebbene si tratti di casi isolati riscontrati da tutte le compagnie aeree, un comportamento turbolento in uno spazio così ristretto e condiviso è inaccettabile". Ecco perché Ryanair ha deciso che non consentirà più ai passeggeri d'imbarcarsi con una bottiglia (anche solo di acqua) su alcune rotte. La decisione arriva dopo la stretta della Turchia. Il Paese ha deciso di multare chi si alza in piedi troppo presto per scendere dall’aereo e la misura si applicherà a tutte le compagnie che operano voli da e per il Paese.