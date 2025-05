video suggerito

Questo Paese ha introdotto una multa per i passeggeri che si alzano troppo presto in aereo La multa riguarda chi si alza in piedi troppo presto per scendere dall’aereo e si applica a tutte le compagnie che operano voli da e per il Paese. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I mezzi di trasporto sono ambienti dove è facile incontrare persone indisciplinate e maleducate. C'è chi ascolta la musica a tutto volume senza cuffie, chi parla ininterrottamente a telefono, chi abbassa il sedile reclinabile senza rendersi conto di poter dare fastidio a chi è seduto dietro: insomma, ne capitano di tutti i colori. Ecco perché c'è un Paese che, stanco di certe mancanze di rispetto a bordo degli aerei, ha preso la drastica decisione di multare chi si comporta male o adotta comportamenti poco consoni a uno spazio condiviso. Nello specifico, la multa riguarderà chi si alza in piedi troppo presto per scendere dal velivolo. Che si per sgranchirsi le gambe o per paura di perdere una coincidenza, non si potrà più fare.

Nuove regole per chi viaggia in Turchia

Quando si prende un aereo, si verifica sempre la stessa scena al momento dell'atterraggio. Appena l'aereo tocca terra ci sono sempre quelle persone frettolose che, invece di aspettare pazientemente il momento giusto per avvicinarsi all'uscita, si alzano in piedi in anticipo e tirano giù il bagaglio a mano. Questo comportamento, oltre a essere pericoloso, crea solo disordine. Ma presto verrà multato in Turchia. L'Autorità per l'aviazione civile turca, infatti, ha emanato nuovi regolamenti per sanzionare i passeggeri che si alzano prima che il segnale delle cinture di sicurezza sia stato tolto.

La nuova norma è basata sull'articolo 143 della legge sull'aviazione civile turca n. 2920. Punta a evitare che il personale di cabina debba ripetere gli annunci di sicurezza più volte, senza successo. Ma è anche un modo per garantire ai passeggeri stessi più sicurezza a bordo, visto che alzarsi in anticipo può creare malumori o peggio risse, oltre al fatto che ci si potrebbe fare male rimanendo in piedi mentre l'aereo sta ancora rullando verso il terminal.

Leggi anche Da Milano a Londra in treno: quando verrà inaugurato il nuovo Frecciarossa

La compagnia aerea nazionale turca, la Turkish Airlines che vola in ben 131 Paesi (il record per il numero più alto di Paesi serviti da qualsiasi altra compagnia aerea al mondo) sarà la prima ad attuare la nuova norma. La compagnia ha aggiornato il suo annuncio di atterraggio in:

Gentili passeggeri, il nostro aereo non ha ancora raggiunto la posizione di parcheggio. Vi preghiamo di non slacciare le cinture di sicurezza, di non alzarvi in ​​piedi né di aprire i vani portaoggetti finché il segnale delle cinture non sia stato spento. È severamente vietato alzarsi in piedi, aprire i vani portaoggetti o essere presenti nel corridoio prima che l'aereo abbia raggiunto la posizione di parcheggio e il segnale delle cinture sia stato spento. Dopo che l'aereo ha raggiunto la posizione di parcheggio e il segnale delle cinture è stato spento, vi preghiamo di rispettare la priorità di sbarco dei passeggeri davanti o intorno a voi e di attendere il vostro turno. Non alzatevi in ​​piedi né procedete nel corridoio prima che sia il vostro turno di uscita. I passeggeri che non rispettano le regole saranno segnalati alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile tramite un Rapporto di Disturbo del Passeggero e saranno sanzionati con una sanzione amministrativa in conformità con le normative vigenti.

Poi la norma si applicherà a tutte le compagnie aeree che operano voli da e per il Paese. I passeggeri che continueranno ad alzarsi in piedi prima che il segnale di allacciare le cinture di sicurezza sia spento, potrebbero pagare una multa pari a circa 60 euro.

Secondo la CAA turca:

Le compagnie aeree sono obbligate a ricordare ai passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza durante e dopo l'atterraggio fino al raggiungimento della posizione di parcheggio e a sottolineare esplicitamente che qualsiasi violazione sarà segnalata all'autorità aeronautica e verrà imposta una multa.