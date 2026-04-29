Come saranno le suite con bagno privato a bordo dei voli Emirates

Emirates, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, è tra le aziende aeree maggiormente colpite dagli effetti della guerra in Iran, visto che la maggior parte delle sue tratte attraversano i paesi del Golfo. Nonostante ciò, sta provando a migliorare ancora di più la sua offerta, così da rendere sempre più confortevoli i viaggi ad alta quota. Di recente, ad esempio ha annunciato una grande novità che riguarda le suite in prima classe, di cosa si tratta? Dell'introduzione di vere e proprie camere con bagno privato.

Su quali voli ci sarà il bagno privato in prima classe

Già nota per gli interni lussuosi e impeccabili, ora la compagnia aerea Emirates ha intenzione di rendere ancora più esclusivi i suoi aerei. All'interno della prima classe dei voli dell'azienda verranno presto inaugurate delle cabine private con i loro bagni. A dichiararlo è stato il presidente della compagnia Tim Clark, che ha approfittato del Capa Airline Leader Summit 2026 di Berlino per condividere i programmi di aggiornamento dei velivoli A380 e Boeing 777. Attualmente i bagni disponibili in prima classe sono extra lusso, addirittura hanno vere e proprie spa con doccia, ma sono condivisi con tutti gli altri viaggiatori a borso della business class. Ora, invece, coloro che prenoteranno una camera ad alta quota potranno utilizzare in modo esclusivo i servizi igienici.

Il progetto che fa concorrenza a Etihad

Il progetto è arrivato dopo che nel 2025, per il secondo anno consecutivo, Emirates ha vinto il premio come migliore compagnia aerea internazionale, diventando ancora più nota per i suoi servizi di alta qualità e per la sua eleganza. Le cosiddette "camere d'albergo private in cielo" saranno dotate di sedili tecnologici che controllano la temperatura, di servizio in stanza curato dal ristorante di lusso presente a bordo e adesso anche di bagni privati. L'iniziativa ha tutte le carte in regola per fare concorrenza alla suite The Residence di Etihad con un salotto privato, un bagno privato con doccia e servizi igienici e una camera da letto separata con letto matrimoniale. In quanti sognano di provare un lusso simile?