Una lounge con sala cinema e spa: nell’aeroporto di Londra l’attesa del volo è un’esperienza di relax

L’attesa in aeroporto è la cosa che più odiate del viaggio? A Londra ha inaugurato la soluzione che fa per voi: un’esclusiva lounge con sala cinema e spa.

È inutile negarlo, le lunghe attese in aeroporto, soprattutto quelle provocate dai ritardi aerei, sono il momento più odiato di ogni viaggio. Che si debba raggiungere la meta di vacanza o che si debba tornare a casa, non importa, in tutti i casi è decisamente snervante aspettare a vuoto davanti al gate. Per fortuna, però, questa "epoca" sembra essere finita: Virgin Atlantic ha inaugurato Clubhouse, una lounge davvero esclusiva dotata anche di sala cinema e di spa.

La lounge riservata ai clienti della Upper Class

La compagnia aerea Virgin Atlantic ha rinnovato completamente la sua lounge nell'aeroporto di Londra Heathrow. A partire da questo momento i clienti che viaggiano nella Upper Class possono attendere la partenza del proprio volo all'interno della Clubhouse, una hall davvero esclusiva e curata nei minimi dettagli, all'interno della quale sono state inaugurate anche una sala cinema, un'area vip e una spa "segreta" con una selezione di trattamenti estetici super innovativi. Non mancano degli ulteriori servizi di lusso personalizzati, offerti a tutti coloro che ne fanno richiesta.

Virgin Atlantic

Cosa c'è nella zona della Royal Box

Quella di Londra non è la prima lounge aeroportuale di lusso proposta da Virgin Atlantic, ne esisteva già una identica a Los Angeles, a New York e a Washinghton, anche se quella inglese è dotata anche di una Royal Box che rende l'esperienza ancora più sofisticata e "teatrale".

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Virgin Atlantic

A quest'ultima si può accedere solo su invito, è molto appartata, è arredata con divani in pelle scamosciata rossa e offre una meravigliosa vista sulla pista, oltre che un ricco banchetto con prelibatezze dolci, stuzzichini e champagne. Naturalmente in tutti i salotti ci sono anche prese elettriche e moderne scrivanie, così da permettere a coloro che viaggiano per lavoro di seguire i loro progetti anche a distanza. Prossimamente, inoltre, verrà inaugurata anche una terrazza panoramica per ammirare gli aerei in volo.