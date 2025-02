Cosa succede se un passeggero muore a bordo di un aereo durante il volo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La morte di una persona cara non è mai un evento semplice da affrontare e superare. Ma è traumatico anche se a passare a miglior vita è uno sconosciuto, che però decede a 10 mila metri di quota, a bordo dell'aereo su cui si sta viaggiando anche tu. È un'esperienza, per quanto al limite, comunque plausibile e c'è chi si è trovato in questa spiacevole situazione. Cosa succede sul velivolo in questi, seppur rari, casi?

Che succede quando si muore ad alta quota

Gli assistenti di volo vengono adeguatamente preparati e addestrati a gestire ogni tipo di imprevisto: sanno che a bordo del velivolo può succedere di tutto e, per quanto possibile, bisogna mantenere la calma ed essere preparati. Anche se è un'eventualità rara, non è del tutto impossibile che un passeggero muoia proprio mentre si è in volo. In quel caso, c'è un protocollo da seguire, al pari di quello esistente in caso di morte a bordo di una nave da crociera, altra situazione piuttosto insolita ma da non escludere a priori. L'anno scorso si sono verificati un paio di casi: a febbraio un passeggero di 41 anni è morto su un volo American Airlines dalla Repubblica Dominicana alla Carolina del Nord. Poche settimane prima c'era stata un'emergenza medica con conseguente decesso su un volo Lufthansa dalla Thailandia alla Germania.

L'ex assistente di volo Jay Robert ha raccontato a Huffington Post che affrontare il decesso di un passeggero è stressante, sia per i membri dell'equipaggio che per gli altri passeggeri:

Una morte a bordo a 35.000 piedi di altezza è una delle situazioni più temute dagli assistenti di volo, soprattutto se il passeggero è giovane e perché spesso fa seguito a un'emergenza medica, che è già molto stressante da gestire. La probabilità di trovarsi di fronte a una morte in cielo aumenta per i membri dell'equipaggio che lavorano su rotte a lungo raggio. Ci sono più passeggeri, meno opportunità di deviare e i passeggeri si trovano in un ambiente pressurizzato, seduti per lunghi periodi, il che spesso può accentuare problemi di salute già esistenti. Le compagnie aeree in genere sviluppano le loro procedure in conformità con le normative e le linee guida dell'aviazione internazionale.

Anche se i protocolli possono leggermente variare da una compagnia aerea all'altra, gli equipaggi di volo sono vengono sempre tutti addestrati a fornire il soccorso di base (per esempio il funzionamento del defibrillatore) e a richiedere assistenza da parte di personale medico specializzato.

Cosa fanno gli assistenti di volo

Quando si verifica un'emergenza medica a bordo, la prima cosa da fare è avvisare il capitano: è lui a decidere se proseguire verso la destinazione prevista o dirottare verso un altro aeroporto. Markus Ruediger, vicedirettore delle comunicazioni aziendali presso IATA, ha spiegato:

Il dirottamento verso un Paese terzo, né di origine né di destinazione del volo, potrebbe aggiungere ulteriori complessità al rimpatrio del defunto. Per gestire il corpo con dignità e rispetto, garantendo al contempo il minimo disturbo per gli altri passeggeri, l'equipaggio copre il passeggero deceduto con una coperta. I passeggeri nelle vicinanze possono essere spostati su altri posti se lo spazio lo consente. Il corpo può essere spostato in un'area meno affollata, come una fila vuota, se disponibile. Altrimenti, il corpo viene fissato al sedile originale con la cintura di sicurezza allacciata per evitare movimenti durante il volo

Non a caso, l'attrezzatura di bordo include sempre un kit contenente un sacco per cadaveri e targhette da attaccare alle dita dei piedi:

Una volta che il corpo è nel sacco per cadaveri, siamo stati addestrati a chiuderlo solo fino al collo, poiché la persona non può essere dichiarata ufficialmente morta prima dell'atterraggio dell'aereo. Una parte significativa del nostro addestramento sulla morte a bordo consiste nel capire come dare la notizia alle persone che viaggiavano con il defunto. Ci vuole molta attenzione in questo processo.