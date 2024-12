Come preparare il bagaglio a mano per viaggiare in aereo a Natale 2024 e cosa fare per ridurne il peso

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2024 si avvicina e sono moltissimi coloro che hanno approfittato delle ferie e dei rossi in calendario per organizzare un viaggio durante le festività. C'è chi parte tra la vigilia e il 25 dicembre, chi preferisce trascorrere il Capodanno lontano da casa e chi, invece, concluderà in bellezza le feste con una vacanza a ridosso dell'Epifania: per tutti la fine del 2024 sarà sicuramente all'insegna del divertimento e dell'avventura. Il più delle volte, però, per risparmiare è stato prenotato un volo solo con bagaglio a mano (solitamente da 55x40x20 cm ma "variabile" a seconda della compagnia scelta). Visto che spesso viene controllato al gate sia per le sue dimensioni che per il suo peso, ecco quali sono i trucchi e i consigli da sfruttare per prepararlo al meglio, così da far entrare anche maglioni e abiti invernali pesanti e voluminosi.

Come preparare il bagaglio a mano con i vestiti invernali: cosa mettere e in che modo

Cosa mettere nel bagaglio a mano nell'aereo? Trattandosi di un viaggio invernale, a volte risulta difficile far entrare tutto, soprattutto maglioni, sciarpe e abiti pesanti. Per guadagnare spazio sarebbe bene indossare i capi più voluminosi, dai pullover agli stivali imbottiti, facendo bene attenzione a vestirsi "a cipolla", così da avere la possibilità di spogliarsi negli spazi chiusi dell'aeroporto. Ai classici jeans bisogna preferire leggings, calzamaglie e vestiti di lana, decisamente meno ingombranti e perfetti per portare con sé diversi cambi look. Naturalmente tutto va piegato con ordine, in modo tale da sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Un trucchetto per evitare di essere fermati al gate (ed essere costretti a imbarcare il bagaglio a mano) è acquistare qualche prodotto al duty free e servirsi della busta come "borsa extra". Al suo interno è preferibile conservare gli oggetti più delicati e pesanti, dai liquidi alle macchine fotografiche, fino ad arrivare ai cavi e agli accessori per lo smartphone. Si possono inoltre sfruttare anche le tasche del cappotto o "nascondere" la borsetta da passeggio sotto al soprabito (nel caso in cui è particolarmente lungo e pesante).

Cosa è vietato portare nel bagaglio a mano in aereo

Nel bagaglio a mano si possono portare i liquidi, a patto che ogni contenitore non vada oltre i 100 ml (anche le medicine sono sempre ammesse, a patto che non superino questa quantità o che si abbia un'apposita prescrizione medica). Le sigarette elettroniche possono salire a bordo ma non vanno assolutamente utilizzate. Vietate, invece, le armi da fuoco, le attrezzature sportive pericolose (come mazze da baseball o skateboard), coltelli e oggetti contundenti, liquidi, gas, sostanze tossiche e infiammabili.

Quanto deve pesare un bagaglio a mano e quali devono essere le misure

Le dimensioni medie di bagaglio a mano da portare a bordo sono 55x40x20 cm, mentre il peso massimo di solito è di 10 kg. Queste regole, però, variano in base alla compagnia aerea con cui si viaggia. Degli esempi? Ryanair impone delle misure pari a 40 x 20 x 25, con Easyjet si sale a 45 x 36 x 20 cm (ma con ruote e maniglie comprese), mentre Iberia supera addirittura gli standard con 56 x 40 x 25 cm. L'ideale è informarsi sul sito dell'azienda prima di partire, così da non rischiare di dover imbarcare la borsa, spendendo dai 50 ai 100 euro poco prima di partire.