Che tipo di bagagli si possono potare in aereo: guida a dimensioni e peso in base alla compagnia aerea Air France, Wizz Air, Ryanair: ogni compagnia ha le sue regole, per quanto riguarda i bagagli a mano e quelli da stiva. Ecco una breve guida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Per evitare spiacevoli sorprese in aeroporto, è bene conoscere le misure adottate dalla propria compagnia, quella che si è scelta per viaggiare, in materia di bagagli a mano e da stiva. Mentre il bagaglio a mano è quello che il passeggero può portare con sé a bordo, il bagaglio da stiva viene consegnato al check-in, messo in stiva e riconsegnato al proprietario una volta giunto a destinazione. È quello, dunque, che non si ha con sé a bordo.Ogni compagnia ha le proprie regole e conoscerle è indispensabile, per chi si appresta a salire su un aereo. Cambiano le dimensioni consentite a bordo, le tariffe per le due tipologie: ecco come districarsi tra le varie opzioni attualmente in vigore con una guida sintetica al prezzi e alle regole per i bagagli in areo. Le cifre riportate possono variare a seconda delle condizioni di acquisto (per esempio online o in biglietteria), dunque il consiglio è di controllare direttamente sui siti ufficiali.

Ryanair

Bagaglio a mano: la compagnia consente di portare gratuitamente a bordo un bagaglio piccolo, da posizionare sotto al sedile del passeggero di fronte. può essere una borsa, uno zainetto, un porta pc di dimensioni massime 40 x 20 x 25. A questo si può aggiungere un bagaglio a mano da portare ugualmente a bordo e sistemare in cappelliera, ma pagando. È consentito un peso massimo di 10 Kg e dimensioni 55 x 40 x 20.

Bagaglio da stiva: sono due le dimensioni acquistabili, una di 10 Kg e una di 20 Kg ovviamente con tariffe differenti, che variano in base agli itinerari e alle date di viaggio selezionate.

Easy Jet

Bagaglio a mano: il passeggero può portare a bordo un solo bagaglio a mano piccolo gratuitamente, da collocare sotto il sedile posto davanti. Può essere un piccolo trolley, una borsa, uno zaino e una custodia per laptop, purché di dimensione massima di 45 x 36 x 20 cm (ruote e maniglie comprese) e con peso di massimo 15 kg. Si può scegliere anche un bagaglio a mano grande (max. 56 x 45 x 25 cm, ruote e maniglie comprese e max 15 Kg), ma pagando. Si applicano costi supplementari, in caso di bagagli che non rispettano questi requisiti.

Bagaglio da stiva: ogni passeffero può acquistare fino a un massimo di tre bagagli da stiva. Un bagaglio da stiva standard ha un peso di 23 Kg, aumentabili fino a 32 Kg. La dimensione totale massima (lunghezza + larghezza + altezza) deve essere inferiore a 275 cm.

Gruppo Iberia (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum)

Bagaglio a mano: le dimensioni variano a seconda di Economy/Premium Economy, Business Class Medio/Corto Raggio, Business Plus Lungo Raggio. Per i primi due è concesso un solo bagaglio da cabina da 56 x 40 x 25 cm, ma rispettivamente di 10 Kg, 14 Kg. Nel terzo caso ne sono consentiti due. A questi si può aggiungere sempre un accessorio personale di 40 x 30 x 15 cm.

Bagaglio da stiva: il numero di colli dipende dalla tariffa del biglietto, ma ciascun bagaglio deve essere entro i 158 cm di lunghezza compresi maniglia, tasche e rotelle. Il peso massimo è di23 kg aumentabili fino a 32 Kg pagando un supplemento al chilo.

Vueling Airlines

Bagaglio a mano: incluso in tutte le tariffe e dunque gratuito c'è un collo di bagaglio a mano da 40 x 20 x 30 cm da riporre nello spazio sotto la poltrona di fronte. È incluso in alcune tariffe mentre è acquistabile a parte in altre, anche un collo da riporre nel vano superiore di max 10 kg (55x40x20 cm).

Bagaglio da stiva: ogni passeggero ha a disposizione un bagaglio da 25 kg con lunghezza + altezza + larghezza di 158 cm. Si possono aggiungere bagagli extra con tariffe differenziate.

Wizz Air

Bagaglio a mano: è gratuito e deve entrare sotto il sedile davanti. Può essere una custodia per laptop, una borsa o un piccolo zainetto di massimo 10 Kg e dimensioni 40 x 30 x 20 cm. È disponibile per l'acquisto il trolley da posizionare in cappelliera, di massimo 10 Kg e dimensioni 55 x 40 x 23 cm.

Bagaglio da stiva: ogni passeggero ha a disposizione per l'acquisto fino a 6 bagagli da stiva di 10 Kg, 20 Kg, 26 Kg o 32 Kg, con dimensioni 149 x 119 x 171 cm. Queste dimensioni non includono i manici e le ruote del bagaglio, ma queste ultime non devono aggiungere più di 5 cm alle dimensioni totali.

ITA Airways

Bagaglio a mano: la compagnia consente di portare a bordo un solo bagaglio a mano del peso massimo di 8 Kg che (comprese maniglie, tasche laterali) non superi le dimensioni: 55 x 35 x 25 cm. In aggiunta consente di portare un accessorio a scelta tra zainetto, borsa piccola o portatile da 46 x 36 x 20 cm.

Bagaglio da stiva: il bagaglio da imbarcare deve avere una dimensione massima di 158 cm (somma di altezza, larghezza, spessore) e 23 Kg di peso, aumentabili pagando tariffe aggiuntive.

Air France

Bagaglio a mano: può misurare fino a 55 x 35 x 25 cm comprese le tasche, le rotelle e le maniglie. Il peso consentito è variabile: massimo 12 kg in cabina Economy o Premium Economy, massimo 18 Kg in cabina Business o La Première. Si può aggiungere un solo accessorio personale di dimensioni massime 40 x 30 x 15 cm. Non sono considerati né bagagli a mano né accessori e possono essere portati in cabina: giacca, cappotto, ombrello, articoli duty free acquistati a bordo o in aeroporto, passeggino, seggiolini per auto, borsa fasciatoio.

Bagaglio da stiva: numero di bagagli e peso variano a seconda della cabina e della tariffa scelta.

KLM

Bagaglio a mano: ci sono tre possibilità. In Economy Class è consentito portare un bagaglio di 55 x 35 x 25 cm incluse maniglie e ruote più un accessorio di 40 x 30 x 15 cm. Il peso totale non può superare i 12 Kg ed entrambi i bagagli vanno sistemati nelle cappelliere. In Premium Comfort Class è consentito portare due colli di bagaglio a mano e un accessorio, per un totale di 12 Kg. In Business Class è consentito portare due colli di bagaglio a mano e un accessorio con peso massimo combinato di 18 kg.

Bagaglio da stiva: ci sono diverse possibilità a seconda del tipo di biglietto. In Economy Class, il biglietto Light non ha possibilità di bagaglio in stiva mentre il biglietto Standard o Flex ha un articolo di bagaglio in stiva, fino a 158 cm (lunghezza + larghezza + altezza) incluse maniglie e ruote e con un peso massimo di 23 kg. In Premium Comfort Class con un biglietto Standard o Flex si può portare due colli di bagaglio in stiva, ciascuno di massimo 158 cm (lunghezza + larghezza + altezza), incluse maniglie e ruote, per un peso massimo di 23 kg. Se viaggia con un biglietto Light in Premium Comfort Class, il bagaglio in stiva non è incluso. Il biglietto Standard o Flex della Business Class consente di portare due colli di bagaglio in stiva ciascuno da massimo 158 cm (lunghezza + larghezza + altezza), incluse maniglie e ruote, per un peso massimo di 32 kg. Se viaggia con un biglietto Light in Business Class, la franchigia è di un collo di bagaglio in stiva del peso massimo pari a 32 kg.