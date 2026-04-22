Ryanair, arrivano nuove regole a partire da novembre 2026: zone check-in e bagagli chiudono un’ora prima del volo

In un contesto internazionale che sta portando sempre più cambiamenti nel modo di viaggiare, dal caro prezzi carburante ai voli cancellati, fino ai nuovi metodi di controllo che causano gravi ritardi in aeroporto, gli aggiornamenti sono all'ordine del giorno. L'ultimo è arrivato proprio oggi: a partire dal 10 novembre 2026 Ryanair farà entrare in vigore una modifica importante, che cambia i tempi limite per le operazioni a terra. Nella sua ultima dichiarazione, la compagnia irlandese spiega che gli spazi per il check-in e la consegna dei bagagli da stiva chiuderanno un'ora prima della partenza del volo, contro i 40 minuti attuali.

Perché Ryanair anticipa la chiusura del check-in e della consegna bagagli

La modifica obbligherà i passeggeri a organizzarsi in tempi diversi e a recarsi in aeroporto prima di quanto facessero usualmente, se vogliono passare i controlli in sicurezza. Questo cambiamento è principalmente dovuto alle nuove norme dell'Ees, il sistema digitale che regola le entrate e le uscite nell'area Schengen per brevi soggiorni, massimo 90 giorni su 180. Viste le code e i disagi che si sono creati negli ultimi tempi, con passeggeri che rimasti bloccati ai controlli hanno anche perso il loro volo, Ryanair ha pensato di aiutare a diluire le tempistiche e favorire un percorso verso il gate più sereno e soprattutto puntuale. Ovviamente sono cambiamenti che non riguardano tutti i passeggeri, ma solo quelli che devono imbarcare i bagagli. Chi infatti viaggia solo con un bagaglio a mano, quindi la maggior parte delle persone, non è toccato da queste nuove modifiche: continuerà a fare il check-in online comodamente da casa e potrà recarsi in aeroporto semplicemente qualche tempo prima della partenza, monitorando naturalmente eventuali code o ritardi presenti in aeroporto. In ogni caso, in questi tempi di cancellazioni e disagi causati soprattutto dalla situazione in Medio Oriente e dall'introduzione dell'Ees, Altroconsumo ha spiegato a Fanpage che è consigliabile recarsi in aeroporto circa 3 ore prima della partenza del volo, per evitare qualsiasi tipo di sorpresa, tra voli cancellati o ritardi.

Il futuro dei controlli in aeroporto

Sebbene l'obbiettivo principale sia dunque quello di ridurre i passeggeri che perdono il volo, il cambiamento porta con sé anche un importante investimento tecnologico. Ryanair sta infatti creando delle nuove e innovative postazioni self-service dove poter consegnare i bagagli in modo più veloce. In questo senso, lo scopo è quello di semplificare e snellire le procedure appena arrivati in aeroporto, in modo tale da spostare la responsabilità di un eventuale ritardo nelle mani dei passeggeri stessi.