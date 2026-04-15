Evitare il posto centrale sui voli Ryanair: il trucco per non pagare extra

A chi non è mai capitato di trovare un volo Ryanair a un prezzo davvero stracciato? L'unico piccolo inconveniente è che, una volta giunti al check-in online, bisogna accontentarsi del posto assegnato in automatico dalla compagnia. Nel caso in cui si è fortunati, si ottiene un posto finestrino o corridoio ma può succedere di avere la tanto odiata poltrona centrale. A quel punto, a meno che non si vogliano pagare degli extra, bisogna "subire" questa tortura per le poche ore di viaggio, ritrovandosi a "combattere" con il vicino per accaparrarsi il bracciolo. La cosa che in pochi sanno è che esiste un trucco per evitare tutto ciò: ecco di cosa si tratta.

Aprire due prenotazioni dello stesso volo

Lauren Hawker-Jones, della società di consigli di viaggio Jack's Flight Club, ha rivelato di viaggiare spesso a bordo degli aerei di Ryanair e di aver scoperto il trucco per evitare i posti centrali durante il check-in online. Nessun costo extra e nessuna penale, questo rimedio è perfetto a chi vuole tenere sotto controllo il proprio budget. Tutto ciò che bisogna fare è aprire la propria prenotazione e, in una scheda separata, avviare una nuova prenotazione per lo stesso volo, selezionando tutti i posti centrali disponibili. Il sistema li terrà riservati per qualche minuto, così da permettere al potenziale cliente di acquistarli.

Evitare costi extra e avere il posto desiderato

A quel punto, mentre si tiene aperta la pagina della nuova prenotazione, bisogna tornare su quella originale rapidamente, dando avvio al check-in. Visto che i posti centrali risulteranno occupati, l'assegnazione casuale ricadrà sui posti corridoio e finestrino. Il video tutorial ha registrato in poche ore così tante visualizzazioni da essere diventato virale e attualmente sono molti coloro che parlano di risultati assicurati. Con le crescenti restrizioni sui bagagli e lo spazio dei sedili sempre più stretto, è chiaro che questo rimedio può tornare utile a coloro che non vogliono spendere soldi extra per un viaggio aereo low-cost.