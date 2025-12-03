Come ottenere i prezzi migliori sui siti di prenotazione di viaggi

Chi non intende risparmiare il più possibile quando prenota un viaggio? Organizzare più vacanze nel corso dell'anno, magari anche per più weekend consecutivi, è la mania del momento ma spesso potrebbe risultare troppo onerosa, soprattutto quando non si trovano particolari offerte su voli e hotel. I social pullulano di tutorial che danno consigli su come trovare i prezzi migliori sui siti di prenotazione di viaggi, dal controllo in determinati orari della giornata all'utilizzo di specifici filtri, ma il più delle volte risultano essere totalmente inutili. Esistono però alcuni trucchi (a molti sconosciuto) che sono super efficaci: ecco quali sono.

Come usare i siti di comparazione di prezzi di voli e hotel

Gli esperti di Which?, sito leader nel mondo travel, hanno condiviso i loro migliori consigli per risparmiare e ottenere offerte quando si pianifica una vacanza. Innanzitutto bisogna lasciarsi aiutare dai siti di comparazione di prezzi di voli e hotel. Google Flights, SkyScanner, Kayak comunicano dati molto attendibili, dunque sarebbe bene aspettare un prezzo più basso se così viene indicato nelle caselle informative. Si tratta, infatti, di informazioni estratte da un'enorme quantità di dati, quindi riescono a essere molto specifiche. Grazie a questi siti, inoltre, è possibile anche capire qual è la settimana più economica per viaggiare, basta indicare il numero di giorni in cui si vuole stare fuori e la destinazione dei sogni.

Prenotare su smartphone e controllare i siti degli hotel

Molto utile, inoltre, è la funzione "ovunque", con la quale si riescono a trovare i voli più economici su scala mondiale nelle date indicate. Se si intende portare con sé un bagaglio, è fondamentale utilizzare il filtro "bagaglio registrato", così da confrontare i prezzi e non avere brutte sorprese durante la prenotazione (spesso i voli sono super economici ma crescono in modo spropositato quando si aggiunge una valigia extra). I trucchi da usare per tentare il "tutto e per tutto"? Utilizzare il sito di comparazione prezzi sullo smartphone, visto che alcune aziende offrono tariffe speciali per dispositivi mobili, e controllare la pagina ufficiale degli hotel (che in alcuni casi propongono omaggi, colazione gratuita o tariffe più economiche con la prenotazione diretta).