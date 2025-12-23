Multa da oltre 255 milioni per Ryanair: ha attuato una strategia abusiva contro le agenzie di viaggio

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena stabilito che Ryanair dovrà pagare una multa di oltre 255 milioni di euro, il motivo? Ha attuato una strategia abusiva per ostacolare le vendite dei voli tramite agenzie di viaggio.

Brutte notizie per Ryanair, compagnia aerea leader del settore low-cost: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena stabilito che la società dovrà pagare una multa di oltre 255 milioni di euro, il motivo? Da aprile 2023 fino ad (almeno) aprile 2025, l'azienda ha attuato una strategia abusiva per ostacolare le agenzie di viaggio che propongono i suoi voli nelle loro offerte. Ecco cosa cambierà ora per l'azienda.

Di cosa è accusata Ryanair

Al termine di un’articolata istruttoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro. Di cosa è stata accusata l'azienda? Di abuso di potere dominante, ovvero di aver messo in atto una strategia per bloccare, ostacolare e rendere più difficile (o economicamente meno conveniente) acquistare voli a marchio Ryanair tramite agenzie di viaggio, OTA e fisiche, soprattutto quando i viaggi venivano combinati con altri mezzi di trasporto, assicurazioni o servizi turistici extra. La compagnia avrebbe, dunque, ostacolato le vendite e ridotto la concorrenza diretta e indiretta, pregiudicando la qualità e la quantità di servizi turistici a disposizione dei consumatori.

La strategia abusiva della compagnia

La compagnia avrebbe cominciato a valutare le "modalità di ostacolo" a partire dalla fine del 2022 ma solo a partire da aprile 2023 le avrebbe messe in atto, rendendole sempre più intense. Cosa significa? Che inizialmente chi acquistava un volo Ryanair tramite agenzia era costretto a sottoporsi a una semplice procedura di riconoscimento facciale. In una seconda fase, ovvero a fine 2023, l'azienda ha completamente bloccato le prenotazioni delle agenzie sul proprio sito (cancellando gli account business o bloccando i mezzi di pagamento). Nella terza fase ha imposto accordi di partnership alle OTA e di Travel Agent Direct alle agenzie fisiche, rendendo impossibile combinare il volo Ryanair con altri servizi. Ad aprile 2025 le cose sono cambiate: Ryanair ha fornito l’integrazione delle applicazioni informatiche, ripristinando le corrette condizioni di concorrenza nel mercato. Ora, però, è arrivato il momento di pagare gli effetti di questa scorretta strategia abusiva.