La Bulgaria vince l’Eurovision 2026: Dara è la diva del palco con i capelli a righe bicolor

Ieri sera è andata in scena l'attesissima finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Trasmessa in diretta su Rai 1 dalla Wiener Stadthalle di Vienna, ha visto tra i suoi grandi protagonisti Sal Da Vinci con Per sempre sì. Considerato tra i favoriti dopo la prima semifinale, è tornato a incantare il pubblico con una performance "simbolica" a tema matrimonio, dove la meravigliosa gonna dell'abito da sposa di Francesca Tocca si trasformava in una bandiera italiana. Purtroppo, però, con le votazioni e con il televoto è riuscito a conquistare solo il quinto posto, lasciando delusi tutti coloro che sognavano di vederlo sul podio. A trionfare è stata Dara, la cantante della Bulgaria, con la sua travolgente Bangaranga.

Chi ha vestito Dara, la vincitrice dell'Eurovision 2026

Dara, la cantante che all'Eurovision 2026 ha rappresentato il suo paese, la Bulgaria, ha conquistato tutti con il ritmo travolgente di Bangaranga, tanto da essere riuscita a sbaragliare la concorrenza sia alle votazioni ufficiali che al televoto. A rendere iconica la sua performance non è stata solo la coreografia super dinamica a cui lei stessa ha partecipato, ha anche sfoggiato un look destinato a passare alla storia. Si è affidato allo stilista bulgaro Valentin Georgovski, fondatore e creativo del brand Veorgovski, che ha realizzato per lei un completino su misura con body rosa aderentissimo, micro shorts marroni con cinturone borchiato e dettagli di pelo e un paio di guanti coordinati in rosa con gli orli pelosi. Non è mancato un ulteriore dettaglio glamour: i gambaletti portati a vista, abbinati a un paio di Mary Jane col tacco largo.

Dara in Veorgovski

L'hair look "a righe" di Dara

A non essere passato inosservato è stato soprattutto il beauty look di Dara. Per il make-up si è affidata a Eliza Popova, che le ha esaltato lo sguardo con un eye-liner nero grafico e molto allungato. La base, invece, era opaca e scolpita, mentre le labbra overlined erano ispirate agli anni '90 con contorni marcati e punti scintillanti. Il dettaglio destinato a fare tendenza? I capelli "a righe" realizzati dall'hair stylist Georgi Petkov. La cantante ha sfoggiato delle beach waves molto definite, mettendo in risalto l'originale tintura realizzata letteralmente con delle righe platino su una base scura. A completare il tutto sono state delle mini braids che hanno incorniciato il viso. In quante la prossima estate prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco super originale alla loro immagine?