Il significato dell’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, omaggio all’Italia in chiave teatrale

Sal Da Vinci

Sarà per sempre sì, canta Sal Da Vinci all'Eurovision 2026: ma sarà anche vittoria? Il cantante, reduce dal primo posto al Festival di Sanremo, è volato di diritto alla competizione europea, giocandosi la finale del 16 maggio. Il nostro Paese, infatti, accede all'ultima fas della gara senza passare per le semifinali e le eliminazioni: è scritto nel regolamento.

Secondo i pronostici, la canzone potrebbe piazzarsi in top 10: non è candidata al trionfo, ma sta riscuotendo molto successo anche oltre i confini nazionali, sulla piazza europea. La cantano tutti e procedono bene anche gli ascolti in streaming su Spotify e YouTube: sopra i 26 milioni. Più ottimista l'Intelligenza Artificiale, che mette "Per sempre sì" sul podio assieme a Francia e Finlandia.

Sal Da Vinci sul palco dell’Eurovision

Al di là del posizionamento nella classifica finale, da parte del cantante partenopeo, c'è tutta l'intenzione di tenere alta la bandiera del tricolore, di fare una bella figura, di rendere onore alla musica italiana dinanzi a un pubblico così vasto e variegato. Sal Da Vinci ha alle spalle tanta gavetta, è un artista che sa relazionarsi con gli ascoltatori, che domina il palcoscenico con convinzione e competenza, sia scenica che canora. Oltre i legittimi gusti personali di ogni singola persona, c'è sicuramente un cantante che negli anni ha messo da parte un'esperienza tale da portarlo sul palco dell'Eurovision sfoggiando una certa sicurezza, una certa maestria. Il brano è un inno all'amore nella sua forma più teatrale, celebra l'unione tra due persone e vede il matrimonio come apice di questa relazione.

La performance di Sal Da Vinci

Perfettamente in linea col significato del brano, quindi, sul palco dell'Eurovision si è scelto di portare una performance altrettanto teatrale e che potesse ben spiegare il testo in immagini. C'è un chiaro riferimento al matrimonio, coi ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta in veste di sposi. L'abito di lei è una creazione che nasconde un dettaglio: la gonna al suo interno ha il tricolore italiano. Sfilandola, infatti, sul palco resta la bandiera dell'Italia. Sacchetta ha firmato la coreografia, oltre a danzarla: in scena anche Mommo Sacchetta, Mirko Mosca e Jhon Cruz. "Somiglia a uno dei miei quadri di Amici. Penso ci sia una linea sottile tra ispirazione e riproduzione evidente" ha punzecchiato il collega coreografo Giuliano Peparini.

Instagram @mommosacchetta

La performance è diretta, semplice, senza fuochi d'artificio o effetti speciali: punta all'immediatezza, a essere recepita all'istante senza distrazioni, lasciando il focus su voce e musica. "Siamo felici e orgogliosi che la performance che abbiamo costruito sia arrivata al cuore delle persone – ha scritto Mommo Sacchetta su Instagram – L'idea era quella di sviluppare un racconto con una forte chiave teatrale, proprio come l’essenza di Sal Da Vinci: emozione, interpretazione e spettacolo. Siamo fieri di aver rappresentato la nostra nazione in puro stile italiano, portando sul palco dell'Eurovision Song Contest il teatro, il cinema e la passione che da sempre contraddistinguono il nostro Paese. L'Italia magari non è andata ai Mondiali, ma essere qui all’Eurovision a rappresentare la nostra bandiera è per noi un grande onore e una soddisfazione immensa".