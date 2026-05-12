Perché Sal Da Vinci è già in finale con l’Italia a Eurovision 2026: lo dice il regolamento

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 – ph AP Photo:Martin Meissner

Sal Da Vinci sarà uno dei protagonisti della finale dell'Eurovision 2026, indipendentemente da come andranno le due semifinali previste questa sera, 12 maggio e giovedì 14 maggio. Il cantante, che rappresenta l'Italia con "Per sempre sì", infatti, si esibirà questa sera per la prima semifinale – in onda su Rai Due a partire dalle 21 -, ma fuori gara. La sua esibizione – il cantante si esibirà come settimo – non sarà giudicata e sottoposta a voto. Il nostro Paese, infatti, appartiene ai cosiddetti Big 5, ovvero quelli le cui emittenti pubbliche contribuiscono maggiormente alla produzione dell'Eurovision Song Contest. I paesi solitamente sono Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, ma quest'anno saranno in quattro a causa del boicottaggio di Madrid all'evento, come protesta per la partecipazione di Israele.

Questi Paesi, quindi, insieme a quello ospitante, che quest'anno è l'Austria, grazie alla vittoria nel 2025 di JJ con "Wasted Love", hanno un accesso diretto alla finale, dove attenderanno i venti qualificati dalle semifinali. Eppure dal 2024 il regolamento prevede che anche i Big 5 e il paese ospitante possano comunque esibirsi, anche se fuori gara, durante le semifinali. Un modo per garantire la stessa visibilità a tutti i concorrenti, e cominciare a far prendere confidenza i telespettatori – e chi non segue, per esempio, le prove o i pre show – anche con i concorrenti di quei Paesi. Nella prima semifinale, quella che coinvolgerà Sal Da Vinci, infatti, ci sarà anche il rappresentante della Germania.

L'Italia non è tra le favorite per la vittoria finale, ma resta comunque nella top 10, stando ai pronostici, mantenendosi al nono posto con il 3% di possibilità di vittoria. Durante la conferenza stampa che la Rai ha tenuto per lanciare la gara, Sal Da Vinci non ha nascosto di sognare una vittoria sul palco di Vienna, pur ritenendolo difficile. L'importante, ha spiegato, è comunque "fare una bellissima performance, cantare bene la mia canzone e rappresentare il mio Paese", e il resto verrà da sé. Le prove sono state un ottimo biglietto da visita per il cantante che porterà sul palco un matrimonio danzato: "Sono un venditore ambulante di sentimenti, educato a non aspettarmi mai niente e ringraziare la vita o il cielo perché mi ha dato la possibilità di fare quello che faccio" ha spiegato Da Vinci, che sa che sognare non costa nulla.