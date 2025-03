video suggerito

Giardini tropicali, spa esclusiva e una lounge con chef stellato: dove si trova il miglior aeroporto al mondo L'aeroporto migliore al mondo offre una serie di servizi esclusivi al pari di quelli messi a disposizione da un hotel cinque stelle: scopriamo dove si trova e cosa è possibile fare in questo scalo.

A cura di Arianna Colzi

Il giardino tropicale dell'aeroporto | Foto

Hamad International Airport

Ci sono città i cui aeroporti sono entrati nell'immaginario collettivo. Altre invece i cui scali sono meno conosciuti, ma sono destinati a diventare molto popolari. Uno degli aeroporti più chiacchierati del momento è noto per l'esclusività dei suoi servizi: dalla spa firmata Dior alla lounge targata Louis Vuitton che prevede al suo interno la cucina stellata proposta dallo chef francese Yannick Alleno. Scopriamo dove si trova.

L'aeroporto migliore al mondo nel 2024

Premiato agli "Oscar dell'aviazione", l'aeroporto Internazionale Hamad si trova in Qatar, a Doha. È il miglior aeroporto al mondo del 2024 ed è stato premiato anche e soprattutto per i servizi esclusivi e super lussuosi che offre. Già dalle sue dimensioni – il terminal dell'imbarco e sbarco passeggeri è l'edificio più grande del Paese – si può intuire la grandezza alla base del progetto.

Il design presenta un tetto dall'effetto ondulato a vetri che fa assomigliare lo spazio aeroportuale a una stazione aerospaziale. Come intuibile, oltre a essere un aeroporto è anche un grande centro commerciale: oltre ad Harrods, tra i brand presenti troviamo Dolce&Gabbana, Burberry, Tiffany, Fendi, Jimmy Choo, Pucci, Valentino e Armani. C'è il primo negozio Fifa al mondo e il primo Oreo Café al mondo aperto in un aeroporto.

L'Orchard | Foto

Hamad International Airport

Proseguendo verso i gate si trovano l'Orchard, il Frutteto, ovvero un'immensa oasi tropicale verde che si estende per 6mila metri quadrati con oltre 25mila piante, un simulatore di golf e la possibilità di nuotare nella piscina dell'aeroporto. Oltre a tutto questo, per chi vuole rilassarsi durante uno scalo o prendersi un momento per sé prima di un volo c'è la prima spa firmata Dior al mondo: la Dior Luxury Beauty Retreat è un vero paradiso, lussuosa e tranquilla. Gli ospiti ricevono in omaggio le pantofole imbottite che possono portare con sé anche in volo. Dopo il trattamento scelto, è possibile gustare un infuso servito in un set di porcellana.

La spa targata Dior

Per chi vuole mangiare qualcosa, invece, è possibile recarsi nella lounge Louis Vuitton, che già dal design con decorazioni floreali ipnotiche attira i passeggeri verso i piatti gourmet che vengono serviti dallo chef Yannick Alleno, premiato con tre Stelle Michelin.

La lounge firmata Louis Vuitton