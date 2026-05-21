Le compagnie aeree di lusso migliori al mondo: la classifica del 2026

L’organizzazione Skytrax ha appena assegnato i cosiddetti Oscar del settore aeronautico del 2026: ecco quali sono le compagnie aeree a 5 stelle migliori dell’anno.

Soggiornare in un hotel di lusso significa vivere un'esperienza memorabile fatta di servizio impeccabile, camere immacolate, strutture impressionanti ed esperienze culinarie raffinate. Cosa c'è da aspettarsi, invece, dalle compagnie aeree a 5 stelle? Skytrax, organizzazione che ogni anno assegna i cosiddetti Oscar del settore aeronautico, ha rivelato quali sono le aziende che quest'anno si sono distinte per i loro standard elevatissimi: ecco il risultato.

La migliore compagnia aerea di lusso al mondo

La compagnia aerea che in questo 2026 ha vinto il titolo di migliore al mondo nel settore lusso è la giapponese ANA All Nippon Airways, che si è aggiudicata il premio per il 13esimo anno consecutivo. La sua sede è a Tokyo ed è famosa per la pulizia impeccabile, il servizio di ristorazione a bordo eccezionale e la biancheria da letto di pregio. Dalla lounge alle suite ad alta quota: tutto viene curato nei minimi dettagli, così da rendere l'esperienza dei clienti indimenticabile. Al secondo posto si è classificata la Asiana Airlines, con sede a Seul, che però attualmente ha subito le brusche conseguenze della guerra in Iran e della crisi del carburante (ha dovuto cancellare ben 22 tratte fino a luglio). A chiudere la top 3 c'è Cathay Pacific Airways, la compagnia di bandiera di Hong Kong, nota per la qualità dei servizi offerti sia in aeroporto che a bordo.

Nessun nome europeo in classifica

A seguire in lista ci sono la EVA Air con sede a Taiwan, che ha ottenuto punteggi elevati per la qualità, l'efficienza e la coerenza del servizio del personale, la cinese Hainan Airlines e la Japan Airlines. Si continua con Korean Air, Qatar Airways e Singapore Airlines. A chiudere la lista è stata la taiwanese Starlux Airlines, che dal 2020 a oggi è riuscita a raggiungere uno status notevole. Nulla di fatto per le compagnie italiane ed europee, che non sono riuscite ad aggiudicarsi un posto in classifica. In quanti sceglieranno proprio una di queste aziende "da Oscar" per il loro prossimo viaggio ad alta quota?