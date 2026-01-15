Quali sono le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026, la classifica di Airline Ratings

Negli ultimi tempi si ha sempre di più l’impressione di sentire o leggere di incidenti aerei, turbolenze o atterraggi di emergenza ed ecco che la nostra mente subito si paralizza all’idea di prendere un aereo; a volte la paura di volare prevale sulla voglia stessa di viaggiare e può essere quindi limitante. In realtà, i dati del MIT (Massachusetts Institute of Technology) parlano chiaro: le probabilità di morire in un incidente aereo sono 1 su 11 milioni. Ad ogni modo, per chi non si sente ancora rassicurato, il sito web di rating sulla sicurezza aerea Airline Ratings crea annualmente un report per individuale per compagnie aeree più sicure del mondo, low cost e non; ecco quelle più sicure secondo il report per il 2026.

Le compagnie full-service più sicure del mondo nel 2026

Nel report 2026 pubblicato da AirlineRatings, le compagnie full-service più sicure al mondo sono state selezionate sulla base di indicatori come tassi di incidenti, audit di sicurezza, età e formazione degli equipaggi. In cima alla classifica c’è Etihad Airways, che per la prima volta conquista il primo posto: la compagnia degli Emirati ha ottenuto punteggi molto alti nella gestione del rischio, riduzione degli incidenti e rinnovamento dell’equipaggio. Seguono compagnie con standard consolidati nel settore, tra Asia, Europa e Oceania, confermando l’alto livello globale della sicurezza commerciale.

Ecco le prime 25 in classifica:

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Airways Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta American Airlines Fiji Airways

Le 25 compagnie aeree low-cost più sicure

Il report valuta anche le compagnie low-cost, che ormai mostrano standard di sicurezza comparabili a quelle full-service. Al primo posto si conferma per il secondo anno di fila HK Express, che si distingue per un equipaggio giovane e performance di sicurezza elevate. La novità di quest’anno è invece la Spring Airlines China, prima compagnia cinese a fare il suo ingresso nella top 25, segnale del crescente peso del mercato asiatico anche sul fronte della sicurezza operativa.

Le 25 compagnie aeree low-cost in cima alla lista: