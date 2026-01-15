stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Quali sono le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026, la classifica di Airline Ratings

AirlineRatings pubblica la classifica 2026 delle compagnie più sicure: Etihad al primo posto tra le full-service, HK Express guida le low-cost con la Cina che fa il suo ingresso.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Immagine

Negli ultimi tempi si ha sempre di più l’impressione di sentire o leggere di incidenti aerei, turbolenze o atterraggi di emergenza ed ecco che la nostra mente subito si paralizza all’idea di prendere un aereo; a volte la paura di volare prevale sulla voglia stessa di viaggiare e può essere quindi limitante. In realtà, i dati del MIT (Massachusetts Institute of Technology) parlano chiaro: le probabilità di morire in un incidente aereo sono 1 su 11 milioni. Ad ogni modo, per chi non si sente ancora rassicurato, il sito web di rating sulla sicurezza aerea Airline Ratings crea annualmente un report per individuale per compagnie aeree più sicure del mondo, low cost e non; ecco quelle più sicure secondo il report per il 2026.

Le compagnie full-service più sicure del mondo nel 2026

Nel report 2026 pubblicato da AirlineRatings, le compagnie full-service più sicure al mondo sono state selezionate sulla base di indicatori come tassi di incidenti, audit di sicurezza, età e formazione degli equipaggi. In cima alla classifica c’è Etihad Airways, che per la prima volta conquista il primo posto: la compagnia degli Emirati ha ottenuto punteggi molto alti nella gestione del rischio, riduzione degli incidenti e rinnovamento dell’equipaggio. Seguono compagnie con standard consolidati nel settore, tra Asia, Europa e Oceania, confermando l’alto livello globale della sicurezza commerciale.

Ecco le prime 25 in classifica:

Leggi anche
Qual è la migliore compagnia aerea a lungo raggio del 2026
  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways

Le 25 compagnie aeree low-cost più sicure

Il report valuta anche le compagnie low-cost, che ormai mostrano standard di sicurezza comparabili a quelle full-service. Al primo posto si conferma per il secondo anno di fila HK Express, che si distingue per un equipaggio giovane e performance di sicurezza elevate. La novità di quest’anno è invece la Spring Airlines China, prima compagnia cinese a fare il suo ingresso nella top 25, segnale del crescente peso del mercato asiatico anche sul fronte della sicurezza operativa.

Le 25 compagnie aeree low-cost in cima alla lista:

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. flydubai (ora considerata full-service e valutata di conseguenza nelle future pubblicazioni)
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. FlyNAS
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair (Irlanda e UK)
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Film
e serie tv
Dove è stato girato La grazia, le location del nuovo film di Paolo Sorrentino
Dov’è stato girato Il Collegio 9: dove si trova e come è fatto il Convitto Nazionale Mario Pagano
Dov’è stato girato Il Collegio 9: dove si trova e come è fatto il Convitto Nazionale Mario Pagano
Dove è stato girato Prima di noi, la serie Rai che mostra un lato inedito del nord Italia
Dove è stato girato Prima di noi, la serie Rai che mostra un lato inedito del nord Italia
The White Lotus 4, la nuova serie sarà girata in un castello sulla Costa Azzurra
The White Lotus 4, la nuova serie sarà girata in un castello sulla Costa Azzurra
Dove è stato girato Don Matteo 15, le location della serie Rai ambientata in Umbria
Dove è stato girato Don Matteo 15, le location della serie Rai ambientata in Umbria
Dove è stata girata l'esterna di MasterChef: la location patrimonio Unesco
Dove è stata girata l'esterna di MasterChef: la location patrimonio Unesco
Dove è stato girato A testa alta: le location della serie tra Roma e Anguillara
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views