Nel 2025 ci sono stati 51 incidenti aerei, quasi uno a settimana: i dati dell’IATA

L'aereo è il mezzo di trasporto più utilizzato degli ultimi anni, il motivo? Non solo permette di essere dall'altra parte del mondo in poche ore, viene anche offerto a prezzi super convenienti dalle numerose compagnie low-cost. Spesso, però, ci si chiede quanto sia davvero sicuro viaggiare ad alta quota. A soddisfare la curiosità dei passeggeri più ansiosi è arrivato il nuovo Rapporto Annuale sulla Sicurezza 2025 pubblicato dall’International Air Transport Association (IATA): ecco quali sono gli standard attuali e il numero degli incidenti globali.

Quanti incidenti aerei si sono verificati nell'ultimo anno

Secondo il Rapporto condiviso da IATA, l'aereo continua a essere il mezzo di trasporto più sicuro sulle lunghe distanze. Al momento, infatti, gli standard globali sono molto elevati e ogni incidente viene analizzato in modo approfondito per migliorare ulteriormente le procedure, le tecnologie e il coordinamento internazionale. L'obiettivo a lungo termine è arrivare a zero incidenti e zero vittime nel corso dell'anno, anche se al momento questo traguardo sembra essere lontano. Sebbene nel 2025 il numero complessivo di incidenti sia stato inferiore rispetto al 2024, se ne sono registrati 51, di cui 8 mortali con un totale di 394 vittime (nel 2024 erano stati registrati 7 incidenti mortali con 244 vittime). Gli eventi gravi dell'ultimo anno sono stati solo due e hanno provocato il 77% dei decessi dovuti a incidenti aerei.

Quali sono state le cause degli incidenti aerei del 2025

La maggior parte degli incidenti registrati nel 2025 sono stati provocati dal tail strike (contatto della coda con la pista), da problemi al carrello di atterraggio, dall'uscita di pista o da danni a terra. Nessuno di loro, invece, è stato classificato come "loss of control in flight", ovvero provocato dalla perdita di controllo del velivolo in volo, una delle principali cause storiche di incidenti mortali. Se si confrontano i dati attuali con quelli di una decina di anni fa, però, il miglioramento è evidente: tra il 2012 e il 2016 in media si verificava un incidente mortale ogni 3,5 milioni di voli (contro l'uno ogni 5,6 milioni attuale). Cos'è che ha migliorato la sicurezza dei voli? L'adozione di standard internazionali condivisi, l'analisi costante dei dati sugli incidenti e l'investimento in audit di sicurezza e cooperazione tra compagnie, aeroporti e autorità.