stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Nel 2026 sarà difficile organizzare viaggi last-minute: i voli sono già quasi tutti pieni

Il 2026 non è ancora cominciato ma si preannuncia già da record: i voli previsti per il prossimo anno sono già quasi tutti pieni. L’unico piccolo inconveniente? Sarà sempre più difficile organizzare viaggi low-cost.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Paglionico
1 CONDIVISIONI
Immagine

Avete già programmato diversi viaggi nel 2026? Non siete i soli e a dimostrarlo sono i dati sul numero dei passeggeri in partenza forniti dalle compagnie aeree. Stando alle previsioni della Iata, incrociate con i dati forniti dalla piattaforma specializzata Cirium, il prossimo anno si raggiungerà un "load factor" (fattore di carico) da record. Cosa significa? Che i voli saranno sempre più pieni, tanto da superate l'82,3% registrato quest'anno. Sebbene sia una buona notizia per le aviolinee, la cosa provoca un piccolo "inconveniente" per i turisti indecisi (o che vogliono risparmiare): sarà sempre più difficile prenotare una vacanza last-minute.

Il 2026 è già da record nel settore travel

Secondo i dati ufficiali di Iata e Cirium, il 2026 è già da record nonostante non sia ancora cominciato. Stando alle prenotazioni già avvenute, pari all'83,2% dei posti totali, il tasso di riempimento dei voli sarà il più alto mai registrato negli ultimi anni. Nella pratica vuol dire che i turisti stimati si aggireranno intorno ai 5,2 miliardi, dunque, ogni 100 flight resevations, ci saranno meno di 17 sedili liberi. Il load factor raggiungerà il suo picco ad agosto, basti pensare al fatto che Ryanair ha già il 95-96% dei suoi voli estivi pieni, mentre la meta più gettonata sarà l'Europa, soprattutto tra coloro che viaggiano con le compagnie low-cost.

Come fare per risparmiare su un viaggio nel 2026

Se da un lato questi dati risultano essere positivi per il settore aereo, dall'altro potrebbero rivelarsi una "spina nel fianco" per i turisti. I voli sono già quasi completamente pieni, dunque sarà sempre più difficile trovare delle offerte last-minute a prezzi stracciati. Questo creerà non solo una maggiore competizione tra i passeggeri ma anche minori possibilità di viaggiare low-cost, soprattutto quando la vacanza viene improvvisata a pochi giorni dalla partenza. Il consiglio, dunque, è quello di pianificare un viaggio il prima possibile e, quando non è possibile farlo, optare per i mesi meno richiesti come febbraio o novembre, dove i voli sono da sempre meno affollati e quindi economicamente più accessibili.

Viaggi
1 CONDIVISIONI
Immagine
Natale 2025
L’origine del Grinch, da dove viene il famoso personaggio che odia il Natale
Dal caga tiò alle scope nascoste in Norvegia, le tradizioni di Natale più strane del mondo
Dal caga tiò alle scope nascoste in Norvegia, le tradizioni di Natale più strane del mondo
Pesce crudo sulle tavole di Natale: l'esperta spiega quali sono i cibi più rischiosi e a cosa stare attenti
Pesce crudo sulle tavole di Natale: l'esperta spiega quali sono i cibi più rischiosi e a cosa stare attenti
Il Natale per i single non è una parentesi malinconica, ma uno spazio pieno, legittimo e sorprendentemente libero
Elisa Capitani
Addio a tombola e menù tradizionali: le idee per festeggiare Natale in modo alternativo
Addio a tombola e menù tradizionali: le idee per festeggiare Natale in modo alternativo
Quanto costa la spesa di Natale: aumenta il prezzo delle lenticchie, spumante è il prodotto più caro
Quanto costa la spesa di Natale: aumenta il prezzo delle lenticchie, spumante è il prodotto più caro
Dove si trova il presepe di sabbia più famoso d'Europa e perché vale la pena visitarlo
Regali di Natale “in serie”: la regola di galateo per non sbagliare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views