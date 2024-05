Qual è l’aeroporto che non ha perso neppure un bagaglio negli ultimi 30 anni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'incubo più temuto dai viaggiatori di tutto il mondo? Quello di ritrovarsi senza bagaglio nella destinazione della propria vacanza. Spesso, soprattutto quando si sale su un volo internazionale, succede che le valigie da stiva vadano disperse tra gli scali e le procedure per l'imbarco e non di rado occorrono giorni perché il tutto venga ritrovato e spedito al mittente. Per coloro che non intendono assolutamente affrontare un'esperienza simile esiste una soluzione ideale: scegliere come meta la città che vanta l'aeroporto più "sicuro" al mondo in fatto di bagagli. Ecco dove si trova la struttura che non ha mai perso una valigia negli ultimi 30 anni

Dove si trova l'aeroporto più sicuro al mondo in fatto di bagagli

Mentre gli aeroporti di Singapore e Doha competono tra loro per il titolo di migliore del mondo, un altro hub aeronautico si è distinto per la sua eccellenza ma in un settore completamente diverso. Si tratta dell'aeroporto internazionale del Kansai, in Giappone che, oltre a essere il settimo più trafficato al mondo, proprio in questo 2024 ha festeggiato i primi 30 anni senza aver mai perso neppure un bagaglio. Aperto nel settembre 1994, è stato costruito su un'isola artificiale nella baia di Osaka ed è collegato alle regioni di Osaka, Kyoto e Kobe. Vanta una media di 20-30 milioni di passeggeri all'anno e, a differenza delle strutture simili per grandezza e prestigio, assicura totale sicurezza ai passeggeri che imbarcano le loro valigie.

Come fa un aeroporto a essere tanto efficiente

Il personale aeroportuale non considera questo dettaglio insolito o speciale, anzi, ogni giorno lavora in modo assolutamente "normale". Certo, è estremamente soddisfacente ricevere un premio tanto prestigioso, ma la verità è che ovunque dovrebbe esserci la stessa professionalità. Gli addetti ai bagagli, inoltre, ci tengono a sottolineare che, nel caso in cui si verificasse lo smarrimento di una borsa, potrebbe essere colpa della compagnia e non dell'aeroporto. Attualmente, inoltre, sono in corso dei lavori per rendere la struttura perfetta in vista dell'Expo 2025 (che si svolgerà proprio a Osaka), dunque non si esclude che i servizi offerti possano diventare ancora più efficienti.