Le 10 spiagge in Albania dove trovare il mare più bello

Una spiaggia dell'Albania

Tra le mete più di tendenza per l'estate 2024 c'è sicuramente l'Albania. Ricca di spiagge paradisiache e scorci da favola, questo Paese è molto ambito dai viaggiatori europei (e non solo) perché particolarmente economico. È possibile godere di baie bellissime con spiaggia bianca e fine che sono valse all'Albania, l'appellativo di "Maldive d'Europa", soprattutto per quanto riguarda le spiagge di Lukova e Ksamil, con il vantaggio della convenienza. Le località più amate sono sicuramente la spiaggia di Saranda, di Valona e di Tirana, ambitissime da chi ama la movida, ma anche da famiglie con i bambini che scelgono anche Dhermi. Le spiagge di Tirana vengono Scopriamo le 10 spiagge più belle dell'Albania dove trovare il mare più bello nell'estate 2024.

Spiaggia di Ksamilv (Ksamil)

Ksamil Beach

Ksamil è una delle gemme più belle dell'Albania. A quasi 20 km da Saranda, è nota per le spiagge sabbiose e finissime. La città fa parte del Parco Nazionale di Butrinto e d'estate le sue spiagge sono frequentate da residenti e turisti. La spiaggia di Ksamil (Ksamil Beach), caratterizzata da sabbia finissima, si affaccia davanti a quattro piccole isolette ed è sia libera che attrezzata: il prezzo per due lettini per una giornata, però, è davvero economico, visto che si aggira sulle 500 lek, ossia 4,98 euro. È possibile noleggiare pedalò, canoe e altre attrezzature per praticare sport d'acqua. L'acqua turchese e cristallina di Ksamil è poco profonda, il che la rende adatta a famiglie con bambini.

Spiaggia di Uji i Ftohte (Valona)

La spiaggia di Uji i Fothe è una delle più belle spiagge di Valona. La spiaggia di Uji i Ftohte, che in albanese significa acqua fredda, è celebre per via delle diverse correnti di acqua fredda che dal fondale marino poi risalgono verso l'entroterra. La spiaggia, lunga 2 km, si trova a sud di Valona e si può raggiungere con i mezzi pubblici o in macchina: composta da ghiaia e ciottoli bianchi, questa spiaggia racchiusa tra la vegetazione è attrezzata, dunque ideale per famiglie con bambini, anche visto il prezzo low cost di lettini e ombrelloni.

Spiaggia degli Specchi (Saranda)

Spiaggia degli specchi

Una delle spiagge più belle di Saranda, città nota anche per la sua movida, e di tutta l'Albania è la spiaggia degli Specchi, incastonata tra le rocce. Si tratta di una spiaggia di ghiaia bianca che fa da contrasto con l'acqua cristallina, affiancata da grotte marine. Non è facilissima da raggiungere, perché il sentiero da percorrere a piedi è piuttosto tortuoso tra le scogliere ripidissime, ma lo spettacolo vale la lunga camminata. Una volta arrivati è possibile noleggiare ombrelloni e lettini, oppure optare per l'area di spiaggia libera.

Spiaggia di Gjipe (Gjipe)

Spiaggia di Gjipe

La spiaggia di Gjipe è una delle spiagge più belle di tutta l'Albania. Gjipe dovrebbe rappresentare, secondo le origini della lingua locale, "la baia di Dio". Si tratta di un vero e proprio paradiso naturale incastonato tra un canyon che poi conduce a una lingua di sabbia bianchissima e finissima, protetta da rocce e scogli. La spiaggia, quasi interamente libera ma con possibilità di noleggiare lettini, si trova nel sud dell'Albania è, proprio perché è un vero e proprio eden incantato in mezzo alla natura, è molto complessa da raggiungere. Questo tratto di costa è ancora poco frequentato dalla grande massa di turisti, soprattutto da famigli e bambini, visto il sentiero impervio per raggiungere la spiaggia. La spiaggia si trova a qualche decina di km dal confine con la Grecia, tra le città di Ilias e Vunò.

Spiaggia di Lukova (Lukova)

Spiaggia di Lukova

Una delle spiagge più belle di tutta l'Albania è la spiaggia di Lukova (Lukovë) che si trova sulla costa sud a pochi passi da questo piccolo paese, che dista 20 km da Saranda. La spiaggia è sabbiosa con ciottoli sparsi ma racchiusa dal versante costiero fatto di rocce e scogli: il verde del versante montuoso si scontra con il turchese dell'acqua del mare, regalando dei tramonti mozzafiato con il sole che cade a picco nel mare. La spiaggia, prevalentemente libera, offre anche la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni, ed è l'ideale per chi vuole rilassarsi in mezzo alla natura: essendo a pochi chilometri da Saranda, è frequentata da tantissimi giovani che vogliono allontanarsi di giorno dalla movida.

Spiaggia di Dhërmi (Dhërmi)

Spiaggia di Dhërmi

La spiaggia di Dhërmi è uno dei paradisi caraibici che è possibile trovare in Albania. Nel piccolo paese di Dhërmi, alla fine della strada principale del paese, percorribile a piedi, si arriva alla spiaggia omonima fatta di ghiaia e ciottoli. La spiaggia che è lunga 5 km è l'ideale sia per famiglie con bambini, sia per i giovani che sono in cerca di musica e divertimento. Questo tratto di costa, dove l'acqua è trasparente e i fondali profondissimi, è uno dei più attrezzati: è possibile noleggiare ombrelloni, lettini a prezzi davvero low cost (massimo 4 euro) e una porzione di spiaggia, quella dove si trovano i ristoranti, è dedicata alla musica, da una certa ora del pomeriggio in poi. Per chi preferisce la spiaggia libera, l'area sud della spiaggia è dedicata a chi vuole piantare il proprio ombrellone. Un vero paradiso da non perdere.

Spiaggia di Drymades (Drymades)

Spiaggia Drymades

Un'altra delle perle dell'Albania è la spiaggia bianca di Drymades, a pochi passi da Dhermi. La spiaggia in agosto è super affollata, quindi è consigliabile sceglierla in bassa stagione. Si tratta di una lunga striscia di spiaggia fine e bianca è circondata da una serie di rocce e scogli, che circondano i lettini e gli ombrelloni che è possibile noleggiare. L'acqua è sufficientemente bassa per renderla adatta alla frequentazione anche da parte di famiglia con bambini piccoli. La spiaggia però è anche particolarmente frequentata dai giovani visto che la località di Drymades è nota per i suoi locali e la vita notturna.

La baia di Grama (Gramës)

La baia di Grama (Gjiri i Gramës in albanese) è uno degli scorci più suggestivi di tutta l'Albania. Si trova lungo la costa ovest che si affaccia sul mar Mediterraneo e si trova in un'insenatura tra i monti Ceraunian. È una spiaggia di sabbia finissima, adatta però agli amanti della natura incontaminata. Si trova a sud-ovest della penisola di Karaburun, la parte più incontaminata e non attrezzata con lettini e ombrelloni. Le strade che portano alla spiaggia sono piuttosto complesse anche da attraversare in macchina. Per questo il modo più semplice di raggiungere la spiaggia è in barca, anzi in motoscafo, partendo per esempio da Himarë, anche se diversi paesi vicini è possibile prende salpare e raggiungere la baia.

La spiaggia di Himara (Himara)

Spiaggia di Himare

La piccola cittadina di Himara ha delle spiagge davvero mozzafiato. La spiaggia di Himara è una delle più belle dell'Albania: anche qui il costo della vita è molto accessibile. La spiaggia è fatta di piccolo ciottoli, ma è molto accessibile perché vicina al centro: per questo è adatta per famiglie e bambini, che possono giocare nelle acque turchesi. La spiaggia è attrezzata con un bar, ma per il resto l'area è completamente libera.

La spiaggia di Porto Palermo (Himare)

Il castello visto dalla spiaggia di Porto Palermo

La spiaggia di Porto Palermo è uno dei luoghi meno turistici e trend dell'Albania. Al centro di questa baia si trova una fortezza storica, circondata dalla vegetazione: si tratta di una location per gli amanti della natura incontaminata, intrisa di storia e adatta per gli amanti delle tradizioni culturali del Paese. Questa baia si affaccia sulla costa ionica ed è separata in due parti da un promontorio roccioso: Baia di Armeridha e Baia di St. Nikolla. Sull'isolotto collegato alla spiaggia da una lingua di terra si trova il castello di Ali Pasha, che pare abbia ispirato Alexandre Dumas nella scrittura de Il conte di Montecristo: secondo la tradizione, Ali Pasha avrebbe usato il castello per nascondere il suo tesoro (lo stesso che si ritrova nel libro), uccidendo poi gli operai affinché non rivelassero informazioni sulla fortezza. Tutta l'area è stata nominata Riserva Protetta dal governo albanese.