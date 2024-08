video suggerito

Le 7 spiagge più isolate d'Italia a Ferragosto 2024: dove trovare posti segreti per fuggire dall'overtourism A Ferragosto le spiagge vengono prese d'assalto. Meglio rifugiarsi in angoli di paradiso nascosti e isolati, meno frequentati ma bellissimi. Ecco dove trovare le spiagge segrete ideali per l'estate 2024.

A cura di Giusy Dente

Spiaggia delle due sorelle

L'Italia sta subendo pesantemente il fenomeno dell'overtourism: in particolare alcune località balneari sono state letteralmente prese d'assalto dai turisti. E il fenomeno si presuppone che possa toccare il suo picco a Ferragosto, quando si registra lo spostamento più massiccio verso le spiagge del Belpaese, quando tutti sono alla ricerca di relax sulla spiaggia e di una nuotata in mare. Eppure, evitare le folle è possibile. Esistono posti meno conosciuti e semi nascosti, ma ugualmente bellissimi, dove godersi il riposo senza ritrovarsi nel caos tipico di questa giornata. Da Cala del Diavolo a Punta Carena, ogni regione ha la sua perla nascosta.

Punta Crena, Liguria

Punta Crena è una spiaggia ligure della riviera di Ponente: è uno dei punti balneabili meno affollati. Si raggiunge solo via mare, ma le imbarcazioni a motore sono vietate, quindi sì solo a barchette, pedalò, kayak. In alternativa si può optare per il trekking su un ripido sentiero (che parte dal centro di Varigotti) o a nuoto. È un angolo di paradiso circondato da ripide scogliere a picco sul mare, con acque pulite, limpide e cristalline. La spiaggetta è molto piccola, quindi perfetta se ci si vuole davvero isolare e allontanarsi dal caos e dal rumore, per godersi la natura. Non ci sono punti di ristoro nelle vicinanze.

Punta Crena

Spiaggia De Lu Nastru, Maratea – Basilicata

Questa è la spiaggia perfetta per chi vuole stare lontano dalla calca e immergersi in un paesaggio di natura selvaggia e incontrastata. La spiaggia de Lu Nastru si è formata nel 1894 e il suo nome è un riferimento al nastro trasportatore, quello che scaricava sulla costa i materiali di risulta della ferrovia. Non solo: nel tempo l'erosione ne ha ridotto le dimensioni, rendendola un nastro di terra per l’appunto, stretto e lungo, forse destinato a scomparire.

Spiaggia delle due sorelle, Ancona – Marche

La spiaggia delle Due Sorelle è una spiaggia di sabbia bianca all'interno del Parco del Conero, tra quella dei Sassi Neri e Cava Davanzali. È una spiaggia libera e non attrezzata, senza servizi né punti di ristoro nelle vicinanze; bisogna portare il proprio ombrellone, è assolutamente vietato raccogliere piante e pietre così come abbandonare rifiuti di ogni tipo. Il vantaggio è il suo essere appartata e isolata. È chiamata così per i due scogli gemelli che emergono dalle acque del mare: somigliano a due suore nell'atto della preghiera. È raggiungibile soltanto via mare.

Spiaggia delle due sorelle

Cala del Diavolo, Isole Tremiti, Puglia

Alla Cala del Diavolo si arriva esclusivamente tramite mare, difatti è molto apprezzata dagli appassionati di canoa e di nuoto. Assieme a Cala del Cretaccio (sull'isola del Cretaccio) è una delle spiagge più quiete delle Tremiti, dove poter godere di un contatto autentico con la natura, che qui è nella sua forma più selvaggia. Proprio per questo, non ci sono servizi e strutture nelle vicinanze. Qualcuno l'ha soprannominata "spa a cielo aperto", per il suo mare limpido e per la creta dalle proprietà benefiche che ricopre gli scogli.

Baia di Cornino, Custonaci – Sicilia

Chi cerca il silenzio non può non apprezzare la baia di Cornino, a 20 minuti di auto da San Vito Lo Capo. È frequentata soprattutto da chi ama le escursioni in barca e gli sport acquatici: i fondali sono ideali per lo snorkeling. Qui la natura è incontaminata, dominata da una bellissima scogliera naturale e dalla maestosità del Monte Cofano. La spiaggia è prevalentemente rocciosa, ma alterna tratti sabbiosi.

Baia di Cornino

La spiaggia del Troncone, Marina di Camerota – Campania

La spiaggia del Troncone di Marina di Camerota è una delle poche spiagge naturiste autorizzate del sud Italia (delibera n°80 del 21 aprile del 2011). Potrebbe chiamarsi così per via di un grosso fusto d’albero che per molti anni è stato arenato sulla spiaggia. Si trova tra Palinuro e Marina di Camerota ed è poco frequentata, quindi mai caotica. Nelle vicinanze c'è un piccolo parcheggio.

Spiaggia del Troncone, Marina di Camerota

Buca delle Fate, golfo di Baratti – Toscana

La buca delle Fate è una baia nascosta nel golfo di Baratti: siamo in Toscana, a poco meno di un'ora di macchina da Punta Ala. Il nome evoca un immaginario fantastico e in effetti chi arriva in questa baia ne resta completamente affascinato, perché è come immergersi in un mondo fiabesco e paradisiaco, di cui ci si innamora al primo sguardo. Si raggiunge in barca oppure con un'escursione a piedi. C'è un percorso facile di trekking che prevede circa 20 minuti di percorrenza. Nelle vicinanze ci sono anche altre bellissime spiagge, come ad esempio Cala del Toni (raggiungibile solo via mare). Questa insenatura è intima e suggestiva, perfetta per una fuga in solitaria in un paesaggio sublime.