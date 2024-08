video suggerito

Perché si festeggia il Ferragosto: il significato del nome e le origini della festa del 15 agosto Cosa si festeggia a Ferragosto? Da un lato per la tradizione cristiana si celebra l'Assunzione di Maria, ma la festa legata al 15 agosto ha origine addirittura nell'antica Roma col nome Feriae Augusti.

A cura di Giusy Dente

Ferragosto

Ferragosto è una ricorrenza molto sentita, l'occasione perfetta per fare festa all'aria aperta. In Italia si è soliti organizzare pic-nic in famiglia o grigliate tra amici, ma sono gettonati anche nottate intorno al falò, tour delle sagre, giornate in spiaggia. La festa del 15 agosto è riconosciuta anche in diversi Paesi esteri. Tendenzialmente si celebra in gran parte dei paesi cattolici e di origine romana antica quindi: Francia, Svizzera, Portogallo, Belgia, Lussemburgo, Croazia, Monaco, Germania e altri ancora. L'origine della festa si pensa che sia cristiana e collegata all'Assunzione di Maria, ma in realtà risale addirittura ai tempi dell’Antica Roma: era l'occasione per celebrare la fine dei lavori agricoli. Anche il nome "Ferragosto" ha un’origine latina: deriva da “Feriae Augusti” (il riposo di Augusto), l'imperatore che istituì la festività.

Il significato di Ferragosto e le origini pagane

La festa ha origini pagane: risale a ben prima dell'avvento del Cristianesimo. Fu l'imperatore Augusto nel 18 a.C. a istituirla: all'epoca si celebrava l'1 del mese col nome di Feriae Augusti (riposo di Augusto). Questa locuzione latina faceva riferimento a un momento dedicato alla celebrazione della fine dei lavori agricoli. La festa si aggiungeva alle altre del mese dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità (come i Vinalia rustica, i Nemoralia, i Consualia). Nel corso dei festeggiamenti in tutto l'impero si organizzavano corse di cavalli e i lavoratori erano soliti portare i loro auguri ai padroni.

Ferragosto

Cosa si festeggia il 15 agosto per i cattolici

La festa fu spostata dall'1 al 15 agosto dalla Chiesa cattolica, per far coincidere la ricorrenza laica con la festa in onore dell'Assunzione di Maria. Questo momento indica quello di morte e rinascita della Vergine, accolta in cielo sia con l'anima che col corpo. La Vergine Maria viene celebrata il 15 agosto anche in Canada durante per l'Arcadian Day. L'Assunzione in quanto tale è oggetto di festeggiamenti anche in Sud America (Costa Rica, Cile, Colombia). La Spagna è uno dei paesi con la tradizione religiosa più forte e si organizzano processioni dedicate alla Vergine Maria.

Ferragosto

Le tradizioni in Italia e nel mondo per il 15 agosto

Il Ferragosto viene festeggiato in diverse parti del mondo, ma in modo diverso. In Italia si è soliti riunirsi in famiglia o tra amici, godersi una passeggiata nella natura, una giornata al mare o in piscina, fare una grigliata oppure un pic-nic. La cosiddetta scampagnata (rigorosamente con pranzo a sacco per risparmiare) risale al ventennio fascista. Attraverso le associazioni dopolavoristiche delle varie corporazioni, il regime organizzava delle gite popolari sui Treni popolari speciali, dove si viaggiava con prezzi fortemente ridotti. Era un modo per dare a tutti, anche i meno facoltosi, la possibilità di andare una giornata al mare, al lago, in montagna, in visita a una città d'arte. In Irlanda, a Ferragosto si festeggia l'Assunzione (in gaelico "Féile Mhuire ‘sa bhFomhar"). La tradizione impone che, nonostante il freddo e l'acqua ghiacciata, si faccia il bagno al mare per avere buona sorte e salute tutto l'anno. Nello stesso giorno si fa festa anche in Inghilterra e India, ma per motivi diversi. In Inghilterra ci sono le Bank Holidays che precedono la fine delle vacanze, in India si festeggia il Giorno dell’Indipendenza del Paese.