Sagre estive ad agosto 2024, le feste e gli eventi migliori regione per regione Dalla Festa della Cozza di Cecina (Liguria) alla Sagra de lo Ciammarruchiello (Campania) ecco le principali feste in programma ad agosto da nord a sud d'Italia.

A cura di Giusy Dente

Le sagre sono la celebrazione per eccellenza della cultura e delle tradizioni di un posto e sono gettonatissime anche d'estate. Sono l'occasione giusta per trascorrere una serata allegra e divertente in compagnia, tra buona musica, danze, tanto cibo e intrattenimento. Tutte le regioni d'Italia anche nel periodo estivo ne organizzano di ogni tipo, aperte a cittadini del posto e turisti, desiderosi di immergersi in pieno nelle atmosfere locali. Dalla Festa della Cozza di Cecina (Liguria) alla Sagra della Lumaca (Umbria) fino alla Sagra de lo Ciammarruchiello (Campania) ecco cosa c'è in programma da nord a sud.

Le sagre estive in Lombardia

Da Albiate a Mezzagra, la Lombardia pullula di eventi questo mese, perfetti per allontanarsi dalla città qualche ora. Da venerdì 9 a martedì 13 agosto torna ad Albiate (MB) l'appuntamento con la Sagra di San Fermo, mentre a Mezzagra (CO) è in programma sabato 24 e domenica 25 agosto la tradizionale Sagra del Missoltino, giunta alla sua 59esima edizione. Il prodotto che dà il nome alla festa è una specialità tipica cucinata nei dintorni del Lago di Como: sono pesci di lago saltati ed essiccati al sole. A proposito di specialità: dal 23 al 25 agosto 2024 la Pro Loco Parre (BG) organizza la Sagra degli Scarpinocc, una ricetta bergamasca. A Cerro Maggiore (MI) si svolgerà la Sagra di San Bartolomeo dal 23 al 26 agosto, che chiuderà l'estate: la manifestazione dà ampio spazio alla musica e all’intrattenimento per adulti e bambini e si chiude con uno spettacolo pirotecnico.

I tradizionali scarpinocc

Tutte le sagre in programma in Campania

La Campania tutta ama le sagre, eventi organizzati con cura e amore per dare visibilità al territorio e metterne in mostra le bellezze, culinarie e non solo. Il 13 e 14 agosto va in scena a Buonalbergo (BN) la 46esima Sagra de lo Ciammarruchiello, una delle più antiche di tutto il territorio campano. Il grande protagonista, il ciammarruchiello come viene chiamato in dialetto, altro non è che la lumachina autoctona di terra: vengono raccolti nel mese precedente e poi cucinati per condire panini o i cecatielli, una pasta locale. E poi ancora: Sagra degli spaghetti ai funghi porcini dal 10 al 12 agosto a Salza Irpina (AV), Sagra del cinghiale il 23 agosto a Dugenta (BN), la quinta Sagra dei Fiori di Zucca dall'8 al 10 agosto 2024 a San Rufo (SA). Immancabile il Festival del Vino a Taurasi (BN) dal 10 al 14 agosto: oltre alle degustazioni di vino, il programma prevede anche la visita guidata del borgo.

La Fiera d'Agosto in Liguria

Novi Ligure ospita anche quest'anno la tradizionale Fiera d'Agosto, da sabato 3 agosto a lunedì 5 agosto. L'appuntamento si apre con la Notte Bianca e prevede a seguire animazione, dj-set, il concerto della Madonna della Neve del Corpo Musicale Romualdo Marenco di Novi Ligure diretto dal Maestro Massimo Folli, bancarelle e per finire uno spettacolo pirotecnico.

Dove andare in Umbria

L'Umbria è sede, ad agosto, di tantissime sagre sparse sul territorio. Saranno aperte ancora per poco la Sagra della Torta al Testo (fino all'11 agosto) e la Sagra della Porchetta e dei Fagioli con le Cotiche (fino al 15agosto), rispettivamente a a Sant'Egidio e Monte Santa Maria Tiberina (in provincia di Perugia). Largo poi alla Sagra del Bruschettone di Castelvieto (PG) dal 16 al 25, la 45esima Sagra della Lumaca di Cantalupo di Bevagna (PG) dal 18 al 27, la Sagra della Cinta Senese Brada di San Casciano dei Bagni (SI) giunta alla 15esima edizione.

Cosa fare nel Lazio

Tra sagre e geste di paese, nel Lazio c'è solo l'imbarazzo della scelta. Spicca la Festa Dell'Arrosticino nei giorni 16-17-18 e 23-24-25 agosto a Bagnoregio (VT), dove gustare ottimo cibo al ritmo di musica dal vivo. Un ‘altra proposta arriva da San Felice Circeo col Circeo Street Food dall'8 all'11 agosto: un vero e proprio ristorante a cielo aperto. Appuntamento poi a Roccasalli per la famosa Sagra della Pasta del Vergaro, il 12 agosto a partire dalle 15.30, una festa che si tiene dal 2004 in onore di questo piatto tipico del territorio di Accumoli. La ricetta è semplicissima: pasta con guanciale, ricotta e pecorino. Oltre al buon cibo anche balli, canti e folklore paesano.

In Piemonte la cucina è protagonista

È lunga la lista delle feste piemontesi distribuite nelle varie province, idee perfette per brevi gite fuori porta e serate diverse dal solito. La cucina è la grande protagonista: Sagra del Bollito Misto alla Piemontese dal 7 al 14 agosto a Mantovana (Alessandria), Sagra del cinghiale dall’8 all’11 agosto a Morbello (Alessandria), Festa dell’Agnolotto e della Trinca dal 10 al 13 agosto a Cantarana (Asti), Sagra del Lapagiun dal 14 al 18 agosto a Stroppiana (Vercelli), Sagra della Raschera e del Bruss nei giorni 14 e 15 agosto a Frabosa Soprana (Cuneo), Sagra del mirtillo a Ferragosto a Rassa (Vercelli), Fiera della Patata dal 30 agosto all'1 settembre a Entracque (Cuneo), Fiera del Peperone di Carmagnola dal 30 agosto all’8 settembre a Carmagnola (Torino).

Le sagre da non perdere in Toscana

Appuntamento con la Festa della Cozza, evento giunto alla sua 53a edizione, dal 23 al 25 agosto a Cecina (Livorno): cibo a volontà a disposizione dei partecipanti con ovviamente le cozze protagoniste cucinate in tanti modi diversi, ma spazio anche ad altre prelibatezza locali come l'immancabile cacciucco livornese. Per onorare la magica notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, va in scena Calici di Stelle, che coinvolge in realtà comuni sparsi per tutta Italia: in Toscana a Montepulciano e Massa Marittima. Il comune di Seravezza (a 20 km da Forte dei Marmi) ospita nella piazza principale del paese la Sagra del Magnifico Tordello nei giorni 10, 11, 17 e 18 agosto. Protagonista principale è una delle specialità del territorio: il tordello un tipo di raviolo ripieno. Tutte le sere anche musica live.