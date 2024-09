video suggerito

Sagre estive nel weekend del 14 e 15 settembre 2024, le feste e gli eventi regione per regione A settembre è tempo di sagre. Nel weekend del 14 e 15 settembre, sono ancora tante le feste e gli eventi che animeranno le regioni italiane. Dalla Lombardia al Lazio, passando per il Piemonte e la Toscana, ecco gli appuntamenti da non perdere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il weekend del 14 e 15 settembre 2024 non si fermano le sagre. Nonostante l'autunno sia ormai alle porte, in tante regioni d'Italia si continuano ad organizzare feste ed eventi che, per tutto il mese di settembre, omaggiano le tradizioni enogastronomiche locali. Se siete rientrati in città e siete in cerca di qualche attività per il finesettimana, ecco il programma delle principali sagre, dalla Lombardia al Lazio, passando per Campania, Toscana e Piemonte.

Le sagre in Lombardia nel weekend del 14 e 15 settembre

In Lombardia settembre è da sempre il mese delle sagre. Tanti gli appuntamenti per questo weekend. Uno dei più attesi è la Sagra nazionale del Gorgonzola, che si tiene questo weekend, 14 e 15 settembre, nell'omonimo paese a pochi passi da Milano. Giunta alla sua 24esima edizione, questa sagra mette al centro il formaggio locale proposto in tantissimi stand che popoleranno il centro storico. In questo weekend, poi, i locali del Comune serviranno principalmente ricette a base di Gorgonzola, tra musica, eventi e appuntamenti per famiglie. Domenica 15 settembre a Martinengo, in provincia di Bergamo, si tiene la Festa della patata, prodotto De.Co che sarà protagonista di tantissime ricette, insieme a tanti altri prodotti locali, così come tanta musica e tradizioni associate da sempre a questo evento. La festa durerà dalle 8 di mattina alle 19.

A Gaggiano, in provincia di Milano, si tiene sabato 14 e domenica 15 la nuova edizione di Birre vive sul Naviglio, un weekend dedicato alle birre artigianali sul Naviglio Grande. Oltre alla birra prodotto a livello locale, spazio ai food truck. Sia sabato che domenica musica live per accompagnare tutte le attività. Questo weekend, inoltre, termina la Sagra dei pizzoccheri e degli sciatt, sapori tipici della Valtellina che fa tappa a Bergano, in piazzale degli Alpini, all'interno del festival NXT Bergamo 2024. Sarà possibile gustare i famosissimi pizzoccheri e le frittelle ripiene di formaggio, ossia gli sciatt. Infine, a Broni, in provincia Pavia, si tiene la Festa dell'Uva, dove tra spettacoli e prodotti enogastronomici locali si celebra il vino frutto della vendemmia dell'Oltrepò pavese.

Tutte le sagre e le feste in programma in Piemonte

Anche in Piemonte nel weekend tra il 14 e il 15 settembre ci sono tanti appuntamenti. A Ciriè in provincia di Torino si tiene la Sagra dello Stinco, da giovedì 12 fino a domenica 15. Per gli amanti della birra, invece, sempre da giovedì a domenica, si tiene Festivalbeer a Settimo Torinese, dove si potranno gustare diverse birre artigianali tra musica dal vivo e street food. Sempre in tema di cibo da strada a Collegno, sempre in provincia di Torino, si tiene lo Street Food Festival dal 13 al 15 settembre 2024. Nelle Langhe, invece, si avvicina il periodo della vendemmia dunque appuntamento a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, per la Festa del vino del Monferrato Unesco, che si tiene dal 13 al 15 settembre e avrà come protagonisti i tanti vini DOC della zona del Monferrato. Sempre in ambito enogastronomico, sabato 14 settembre spazio alla Festa della Vendemmia a Serralunga d'Alba, tra street food, vini, cocktail e tanta musica live.

Feste e sagre in Toscana nel weekend del 14 e 15 settembre

Dal 13 al 15 settembre a Panzano in Chianti, in provincia di Firenze, si tiene l'evento Vino al Vino. Nella splendida cornice del Chianti toscano, sarà possibile degustare vini e prodotti culinari locali. L'iniziativa prevede l'acquisto di un calice per la degustazione che consentirà di assaggiare i vari prodotti della tradizione. A Poggio a Caiano, in provincia di Prato, si tiene invece il tradizionale appuntamento con l'Assedio alla Villa: tra rievocazioni storiche del periodo in cui regnavano i Medici, portate avanti proprio dentro la Villa Medicea, e il Palio dei Rioni, c'è spazio anche per i prodotti della cucina locale. A San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, invece, si tiene la Festa della Rocca, tra venerdì 13 a domenica 15 settembre: tante le attività dalle escursioni guidate alle mostre, passando per i momenti gourmet con birra artigianale.

Gli appuntamenti nel Lazio con sagre e feste

Continuano anche in questo weekend di settembre le sagre nel Lazio. A Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, si tiene da venerdì 13 a domenica 15 la Sagra degli Gnocchi, con stand gastronomici, musica da vivo e tanti prodotti locali. A Sutri, in provincia di Viterbo, si conclude l'Estate Sutrina, cominciata diverse settimane fa. A Lariano, poi, in provincia di Roma si tiene la Sagra del Fungo Porcino, già iniziata lo scorso 5 settembre e che si concluderà il prossimo 22 settembre.

Sagre e feste in Campania il 14 e 15 settembre

Anche in Campania l'estate non è finita. Questo finesettimana, tra il 14 e il 15 settembre, a Taurasi, si tiene Settembre al Borgo – Da Porta a Porta, iniziativa che mette insieme enogastronomia, spettacoli dal vivo e soprattutto il vino, il Taurasi DOCG. Simbolo del panorama enogastronomico locale, questo prodotto sarà possibile degustarlo e visitare le cantine. Inoltre, a Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento, si tiene la sagra del Caciocavallo. Ad Avellino si tiene da venerdì 13 a domenica 15 il Fiano Festival nella splendida location di Villa Preziosi, la festa perfetta per salutare l'estate e gustare un buon calice di vino.