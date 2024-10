Sagre d’autunno nel weekend del 12 e 13 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Nonostante il brutto tempo di questi giorni, il secondo weekend di ottobre dovrebbe portare con sé il bel tempo. Tempo che consentirà ai tanti appassionati di iniziative enogastronomiche di gustare le sagre di ottobre protagoniste in tutte le regioni d'Italia. Per chi non ha ancora idee su cosa fare nel weekend dell'12 e il 13 ottobre, dalla Lombardia alla Campania, passando per Lazio e Toscana, ecco tutte le sagre da non perdere, regione per regione, per scoprire i sapori locali di stagione.

Le sagre in Lombardia nel weekend tra l'12 e il 13 ottobre

Come per il precedente weekend, in provincia Como, torna la sagra dei Crotti. Sempre in provincia di Como, domenica 13 arriva la Sagra del Torchio di Palanzo, sempre in provincia di Como: l'antico torchio, vecchio strumento di lavorazione artigianale, permetterà di assaggiare il succo frutto dell'uva raccolto nell'ultima vendemmia. In provincia di Pavia, a Dorno, dal 12 al 20 ottobre la sagra della Zucca è l'evento caratteristico dell'autunno: la zucca è l'ingrediente principale di tantissime ricette, perfino delle birra. La castagna, invece, è di casa anche a Predore, in provincia di Bergamo, dove si tiene la sagra della castagna. In Brianza, a Seregno, la sagra brianzola invaderà piazza Risorgimento da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024. Tanti i piatti tipici della tradizione meneghina, dalla cassoeula alla trippa, passando per la polenta e altri piatti autunnali. Sempre in provincia di Monza e Brianza, la Festa di San Bartolomeo è l'appuntamento tradizionale dall'11 al 14 ottobre 2024 a Brugherio. Altri appuntamenti del weekend sono: la Sagra del Fungo e del Tartufo, dall'11 al 20 ottobre 2024 a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi); la Sagra del Tortello di Zucca e dei Sapori Autunnali, il 12 e 13 ottobre 2024 a Rivarolo Mantovano (Mantova) e il celebre Palio delle Contrade domenica 13 ottobre 2024 a Vigevano, in provincia di Pavia.

Tutte le sagre in Piemonte

In Piemonte sono tante le sagre che mettono in risalto i prodotti locali. Dall'11 al 13 ottobre ad Andezeno, in provincia di Torino, spazio ai sapori enogastronomici stagionali, dal cardo alla bagna cauda alla cipolla piattellina. Sempre nello stesso weekend appuntamento con la Sagra del canestrello a Rondissone e il Salone del pane a Stupinigi. Comincia, invece il 12 ottobre ad Alba la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Fiera d'Autunno che approda ad Asti domenica 13 ottobre, tra bancarelle, animazione per bambini e tanto cibo.

Gli appuntamenti in Emilia Romagna

Tra castagne, uva e zucche, l'autunno in Emila Romagna si tinge di sapori locali. A Borgo Rivola, in provincia di Ravenna, si tiene la Sagra della Zucca e dell’Uva Bacarona, un tipo di uva rossa che matura a ottobre. Tra tris di tortelli, castagne e patate, questa iniziativa è perfetta per un weekend in compagnia accompagnato da un bel vin brulé. A Portico di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, c'è la Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell’Artigianato Artistico: domenica 13 ottobre torna l'appuntamento con i mercatini e gli stand gastronomici più amati dell'autunno locale. A Zocca, in provincia di Modena, la Sagra della Castagna e del Marrone Tipico animerà le restanti domeniche di ottobre: oltre alle solite caldarroste, gli stand gastronomici offriranno anche altri sapori locali, rigorosamente accompagnati con vin brulé. In provincia di Bologna, a Castel del Rio, altro appuntamento con i sapori autunnali con la Sagra del Marrone: domenica 13 e domenica 20 le castagne e i marroni sono i protagonisti di tantissime ricette, come il castagnaccio, la polenta con la farina di castagne, le frittelle e i tartufi di marroni.

Le sagre in Liguria

Non mancano gli appuntamenti anche in Liguria. Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna la Sagra della Farinata di Pegli. La 72esima edizione dell'iniziativa si tiene lungo Lungomare di Pegli, quartiere di Genova, dove i fainotti di Pegli, ovvero il venditore di farinata, ceci e castagne, che prepareranno le farinate, uno dei prodotti tipici della cucina ligure. A Crocefieschi, sempre in provincia di Genova, appuntamento con la Sagra della Castagna: oltre alle tipiche caldarroste, domenica 13 ottobre alle 12.30 saranno serviti salamini alla brace, patate fritte, spezzatino e polenta. Spazio anche ai mercatini artigianali e d'antiquariato. Sempre domenica 13, altra Sagra della Castagna, una delle più antiche di tutta la Liguria.

Cosa fare in Toscana nel weekend dal 12 al 13 ottobre

Per il secondo weekend di ottobre, sono tanti gli appuntamenti enogastronomici anche in Toscana. Domenica 13 in provincia di Pistoia, a Lamporecchio, spazio a Sapori d'Autunno: zucca, prodotti a base di castagna e le mitiche caldarroste sono gli ingredienti di questa domenica di festa. Come per il primo weekend, anche per il secondo finesettimana di ottobre appuntamento con i funghi e la carne pregiata locale: la Sagra del Porcino e della Chianina è l'appuntamento ideale per chi vuole gustare i prodotti del territorio proposti direttamente dalle aziende agricole locali. Tanti piatti di pasta fresca con ragù di funghi e di Chianina. Anche questa domenica 13 ottobre ad Azzano di Seravezza, in provincia di Lucca, la Festa della Castagna è l'appuntamento autunnale per eccellenza, tra necci e caldarroste. Sagra della castagne e del vino con Smarronando e svinando in provincia di Firenze, a Passo della Raticosa, spazio alle caldarroste e ai necci, accompagnati dal vino rosso locale. Beer October Festival da giovedì 10 a domenica 13 alla Limonaia Strozzi: un ottimo modo per finire la stagione dell'Oktoberfest.

Le sagre in Lazio

Tanti gli appuntamenti anche in Lazio. La Festa della Castagna a Castagna a Vallerano, in provincia di Viterbo, è un appuntamento che dura fino al 3 novembre e che mette al centro la castagna DOP, tra ricette, degustazioni in cantina e anche escursioni. In provincia di Roma, poi, spazio a uno dei dolci più amati della stagione: Castelli di Cioccolato a Marino è la manifestazione perfetta per chi vuole degustare il cioccolato artigianale. Appuntamento anche con i laboratori di pasticceria locali. Sempre in provincia di Roma dal 12 al 13 ottobre la Sagra del Tartufo a Canterano permetterà agli amanti del tartufo di gustare le specialità locali.

Tutte le sagre in Campania

In Campania proliferano le sagre tra castagne, funghi e sapori autunnale. Fino al 3 novembre a Roccamonfina, Caserta, la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino prevede tanti appuntamenti serali tra degustazioni, mercatini e spettacoli, tutto condito con piatti a base di castagna IGP e funghi porcini. Fino a domenica 13 ottobre 2024, la Sagra della castagna IGP di Serino è la più antica del territorio dell'Irpinia: un appuntamento unico per gustare i prodotti enogastronomici locali, accompagnati da rievocazione storiche. Sempre fino a domenica la Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, è la sagra perfetta per un weekend all'aria aperta: dalla mattina sono aperti i tantissimi stand che offriranno non sollo i funghi di Cusano ma anche prodotti locali della zona. Altro appuntamento in provincia di Napoli: a Boscoreale c'è la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani: una manifestazione ideale per chi vuole gustare i prodotti originari della splendida terra vesuviana.

Cosa fare in Sicilia nel weekend tra il 12 e 13 ottobre

Come nel primo weekend di ottobre, torna anche per il secondo finesettimana la Sagra del pistacchio di Bronte in provincia di Catania, tra laboratori, animazione e ovviamente degustazioni di prodotti a base di pistacchi. Sempre in Sicilia, sabato 12 ottobre si tiene la Sagra delle Nocciole a Roccella Valdemone, in provincia di Messina: pasta di nocciole, crema, farina e granella, quella che guarnisce i meravigliosi cannoli siciliani. Sagra dell'Uva e del Vino, invece, che sbarca a Petrosino, in provincia di Trapani, dove sarà possibile gustare nel periodo della vendemmia i frutti del territorio, accompagnati da convegni, masterclass e molto altro.