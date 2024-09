video suggerito

Sagre a ottobre 2024, le feste e gli eventi migliori regione per regione Dalla Lombardia al Lazio, passando per l’Emilia Romagna e la Campania, il clima e i sapori d’autunno animano le sagre e le feste tradizionali a ottobre : ecco quali sono nelle principali regioni italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate ormai alle spalle non ferma le sagre, le feste e i tanti eventi che animeranno il mese di ottobre in tutta Italia. Dalle castagne ai piatti a base di zucca, passando per i sapori tipici di ogni regione, addolciranno i primi weekend d'autunno. Per tutti coloro che sono alla ricerca di un weekend fuori porta o un finesettimana all'insegna dei sapori anogastronomici, sono tanti gli appuntamenti in tutta la Penisola. Ecco il programma delle principali sagre d'ottobre dalla Lombardia alla Campania e nelle altre regioni.

sommario 1 Lombardia

2 Campania

3 Lazio

4 Marche

5 Piemonte

6 Emilia Romagna

7 Toscana

8 Veneto

9 Puglia

10 Umbria

Le sagre a ottobre in Lombardia

I sapori autunnali sono i protagonisti delle sagre in Lombardia. Uva, salame, zucca e gorgonzola sono tra i prodotti enogastronimici che troviami nelle feste in tutta la regione. A Cremona, per esempio, la sagra del salame anima il centro storico della città da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Da tutta Italia arriveranno stand e produttori di questo particolare salume, perfetto per accompagnare panini o come aperitivo. A Dorno, in provincia di Pavia, si tiene la sagra della Zucca, che sarà la protagonista di tantissime ricette diverse dal 12 al 20 ottobre, dalle torte agli hamburger passando per le birre al sapore di zucca. Come per l'ultimo weekend di settembre anche il primo weekend di ottobre a Varese nel comune di Caronno si tiene la sagra del Gorgonzola, tra lasagne, primi piatti e altre ricette al sapore del formaggio più noto della regione. Tutti gli appuntamenti si tengono al parco della Resistenza: l'evento è all'aperto ma grazie ai tendoni si svolgerà anche in caso di pioggia.

Ad Albavilla il primo e il secondo weekend del mese la ProLoco organizza la sagra dei Crotti in provincia di Como: nei crotti aperti sarà possibile degustare e comprare i prodotti tipici locali e visitare i mercatini dell'artigianato locali. Domenica 13 ottobre dalle 10 alle 18, invece, si tiene la Sagra del Torchio di Palanzo, sempre in provincia di Como: l'antico torchio, simbolo delle vecchie lavorazioni, sarà rimesso in funzione per far assaggiare il succo frutto dell'uva raccolta durante la recente vendemmia. Sempre parlando di uva, la sagra dell'Uva di Misinto, in provincia di Monza e Brianza, si tiene da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024. La sagra brianzola a Seregno da venerdì 11 a domenica 13 ottobre in piazza risorgimento: nel piccolo comune in provincia di Monza e Brianza sarà possibile gustare la cassoeula, la trippa, la polenta e molto altro per un finesettimana di sapori tradizionali.

Le sagre in programma in Campania

Tanti gli appuntamenti anche in Campania. A Ischia è iniziato il 20 settembre Cantine a Ischia, l'appuntamento organizzato dalla Pro Loco locale che prosegue fino al 6 ottobre. Fino al 27 ottobre altro appuntamento enogastronomico con Vigneti aperti, iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino con tante degustazioni anche open air. In provincia di Avellino, invece, c'è la sagra del Cinghiale e della Castagna, perfetta per le giornate d'autunno: si tiene nel comune di San Potito Ultra da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024. Spazio ai piatti di carne ma anche ad altre specialità della tradizione.

La Sagra dell'uva e le altre feste nel Lazio

Un ottobre ricco di appuntamenti in Lazio, tra castagne, uva e altri sapori autunnali. Dal 4 ottobre fino al 1 novembre a Canepina, in provincia di Viterbo, si tengono la Giornate della Castagna, il frutto protagonista dell'autunno, tra degustazioni e ricette tradizionali. Festa della castagna anche a Vallerano, sempre in provincia di Viterbo, ogni weekend dal 12 ottobre al 3 novembre offrirà concerti, spettacoli, concerti e sapori locali oltre a ricette a base di questo frutto. Ultimo appuntamento ma non per importanza a base di castagna è la sagra della castagna a Soriano nel Cimino, sempre nel viterbese: da venerdì 4 a domenica 20 ottobre, la storica sagra delle Castagne più popolare della zona si prenderà il paese trasformandolo e celebrando castagne e sapori enogastronomici locali. Dalle zuppe ai dolci fino allo spezzatino con castagne, due settimane di sapori autunnali per prepararsi all'arrivo dell'inverno.

Due le sagre in programma a Roma: la sagra dell'uva a Mentana si tiene nel weekend del 5 e 6 ottobre e la sagra delle Tacchie ai funghi porcini a Bellegra. Le Tacchie sono un particolare tipo di pasta fresca locale della zona del Bellegrano simili a tagliatelle a forma di rettangolo: l'abbinamento ideale è con i funghi porcini di stagione raccolti in zona. La sagra delle Tacchie si tiene nel comune laziale nel primo e nel secondo weekend di ottobre e prevede anche appuntamenti musicali live e mercatini artigianali.

Cosa fare nelle Marche a ottobre: gli eventi da non perdere

Nelle Marche le sagre di ottobre ruotano attorno a due prodotti: le castagne e il tartufo. Il 12,13,18,20,26,27 si tiene la Mostra nazionale del Tartufo Bianco, prodotto pregiato del territorio marchigiano celebrato in questo appuntamento in provincia di Pesaro Urbino che si svolge da 60 anni, dal 1964. L'iniziativa si tiene a Sant’Angelo in Vado. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola 2024 pone al centro la Casa del Tartufo, ossia lo spazio espositivo dedicato a questa tipologia di tartufo. I produttori di tartufo con i loro stand offrono la possibilità di degustare il tartufo bianco al suo meglio: l'evento si terrà da domenica 6 fino domenica 20 ottobre. Il tartufo bianco, qui, viene chiamato anche l'oro di Pergola e viene esposto in una fiera che si estende per più di due km. Ad Ascoli Piceno c'è la Castagnata in piazza nel centro storico di Montefioe dell'Aso: qui nel weekend dal 19 al 20 ottobre sarà possibile mangiare castagne e caldarroste accompagnate da vin brulè. In provincia di Fermo, poi, il 5 e 6 ottobre si tiene la Sagra del Polentone a Servigliano: con le temperature che si abbassano la maxi polenta preparata con la farina locale è una tradizione irrinunciabile. Due le specialità proposte: Polentone Rosso, al ragù di carne e il Polentone Bianco con funghi, prosciutto e besciamella.

Le sagre in Piemonte a ottobre

In Piemonte, da Torino alle Langhe, gli appuntamenti con i prodotti enogastronomici locali sono decine. Nel capoluogo piemontese le iniziative riguardano prevalentemente cibi tipi: il primo weekend di ottobre è in programma la Fiera della trippa di Moncalieri; la sagra dij Cisi a San Didero, in bassa Val Susa domenica sei ottobre; dall'11 al 13 ottobre ad Andezeno spazio alla Sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina. Sempre nello stesso finesettimana si tiene la Sagra del canestrello, 12-13 ottobre a Rondissone e il Salone del pane a Stupinigi. Dal 4 a al 6 ottobre a Piozzo, comune in provincia di Cuneo, è in programma la Fiera della zucca, mentre dal 31 ottobre al 3 novembre ad Alba la Nocciola Piemonte igp. Alta Langa viene celebrata in una quattro giorni tra sapori e ricette locali. A ottobre, ovviamente, non mancano gli appuntamenti con le castagne: a Villar Focchiardo, in provincia di Torino, sabato 19 e domenica 20 ottobre la Sagra Valsusina del Marrone è uno degli eventi da non perdere.

Le sagre da non perdere in Emilia Romagna

In Emilia Romagna l'autunno porta con sé tante sagre. Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024 a Cotignola, in provincia di Ravenna, è in programma la Sagra del Vino Tipico Romagnolo. L'evento ha come obiettivo quello di ricordare le antiche tradizione legate alla vendemmia e alla pigiatura dell'uva. Gli stand dislocati nelle vie del centro storico si raccolgono intorno alla Fontana di Bacco, tra chioschi, mostre di artigianato e tanti giochi popolari. Da venerdì 4 a domenica 6 torna anche la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, il paese in provincia di Parma in cui il porcino è di casa. Sempre nel corso dello stesso weekend a Spilamberto, in provincia di Modena, torna Mast Còt, l'iniziativa che ruota attorno alla produzione dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. La tradizionale cottura del mosto nei paioli a fuoco lento è una ricostruzione da non perdere. A Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, domenica Festa delle Castagne e dei Ricordi, tra sapori tipici di stagione e vecchie tradizioni. Tante anche le sagre e le feste incentrate sul tartufo: 26-27 ottobre e il primo weekend di novembre c'è la Tartufesta a Sasso Marconi (Bologna); stessi weekend anche per Tartòfla a Savigno, sempre nel Bolognese.

La festa della Castagna e le altre sagre in Toscana

Tante le sagre in Toscana. Domenica 13 ottobre in provincia di Pistoia a Lamporecchio è in programma Sapori d'Autunno, con i prodotti di stagione protagonisti, tra castagnaccio e caldarroste. La Sagra del Porcino e della Chianina, invece, è l'evento che animerà Castelfranco di Sotto (Pisa) per tutti finesettimana di ottobre e il primo di novembre. A fare da padroni sono le aziende agricole che si occupano dell'allevamento di Chianina in tutta la zona dell'Arno. Tra primi piatti con pasta fresca, ragù di Chianina e funghi porcini, i weekend saranno all'insegna del gusto locale accompagnato da vini rossi della zona. Funghi e secondi di carne protagonisti anche a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre in occasione della Sagra del Fungo Porcino e della Bistecca. Domenica 6, 12, 20 ad Azzano di Seravezza, in provincia di Lucca, la Festa della Castagna prevede caldarroste, necci e ovviamente tanta carne alla griglia e pasta fresca.

Le sagre in Veneto

A Bardolino, in provincia di Verona, dal giovedì 3 a lunedì 7 si tiene la Festa dell'Uva e del Vino, che celebra il vino Bardolino, eccellenza locale famosa in tutta il mondo, tra appuntamenti musicali e spettacoli. Festa dei Moroni, tipica castagna del Feltrino, a Belluno il 12, il 13, il 18, il 19 e il 20 ottobre: qui il Consorzio Tutela del Morone mette al centro la tradizionale castagna, rinsaldando il legame con il territorio. Tante le feste che hanno come protagonisti zucche e castagne: in provincia di Belluno, il primo weekend del mese di ottobre, si tiene Sagra della Zucca Santa Bellunese e la Festa della castagna a Pedavena.

Sagre d'autunno in Puglia e gli eventi di ottobre

Finita l'estate, in Puglia continuano gli eventi enogastronomici. In Salento si tiene la Sagra del Maiale, la seconda domenica del mese di ottobre: un'ottima occasione per assaggiare piatti a base di carne in quella che una volta era la Fera de Miscianu. Il primo weekend di ottobre, invece, a Foggia si tiene Degustando – Foggia Wine Fest, una due giorni dedicata agli assaggi dei vini del territorio a Palazzo Dogana.

Le sagre in Umbria

A ottobre le sagre in Umbria saranno le protagoniste dei weekend autunnali. Zafferiamo è la manifestazione che si tiene a Città della Pieve l'ultimo weekend di ottobre: come avrete intuito lo zafferano è il protagonista dell'iniziativa e dell'intero territorio umbro. Tanti i prodotti impreziositi da questa spezia che verranno serviti, accompagnati anche da qualche consiglio su come usare lo zafferano in cucina al meglio. A Gubbio la Mostra del Tartufo Bianco si tiene dal 31 ottobre al 3 novembre 2024. Una rassegna gastronomica che includerà anche le specialità tradizionale locale. La mostra è un must see anche per via del meraviglioso centro storico storico di Gubbio. In provincia di Perugia, a Pianello, da venerdì 4 ottobre al 10 ottobre si tiene la Gastronomia del Territorio d’Arna che ospita iniziative come la Sagra del fungo e la Sagra del prosciutto. Sempre a Perugia si svolge anche la Sagra del tartufo nello stesso weekend. Una delle iniziative più attese è sicuramente la Sagra della Castagna di Piegaro, dall'11 al 20 ottobre, insieme alla Sagra della castagna di Morra che animerà il weekend dal 18 al 20 ottobre con tanti piatti a base di castagne.