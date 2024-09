Sagre a settembre 2024, le feste e gli eventi migliori regione per regione

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Con settembre per molti si chiude la stagione estiva. Le persone che sono partite per le vacanze tornano in città, la routine di tutti i giorni ricomincia e in tanti iniziano già a pensare all'autunno. Sia per coloro che sono ancora in ferie, sia per è già tornato alla vita di tutti i giorni, le sagre a settembre animeranno quasi tutte le regioni d'Italia. Dalla Lombardia alle Marche, passando per la Campania e Sardegna, cibo, danza, musica e tradizioni riempiranno i weekend di tante città italiane: ecco il programma.

sommario 1 Lombardia

2 Campania

3 Lazio

4 Marche

5 Settembre

6 Emilia Romagna

7 Toscana

Le sagre a settembre in Lombardia

Se abitate in Lombardia e siete tornati a lavoro in città dopo le vacanze, nei prossimi weekend le sagre non mancheranno dalla Valtellina alla Val Brembana. Sabato 7 e domenica 8, a Bema (Sondrio) si tiene la Sagra dei funghi, con cene a basi di funghi porcini e altri prodotti locali da consumare a ritmo di musica. Sempre fino all'8 settembre si tiene la Festa del Fungo, sempre in Valle Brembana, o Fungolandia: una settimana di eventi nei paesi della Val Brembana che ruotano intorno alla scoperta della vegetazione del luogo, tra escursioni e visite guidate. Oltre ai sapori locali, spazio anche a concerti, spettacoli e laboratori. In Valtellina, non può mancare la Sagra Valtellinese di funghi e pizzoccheri a Seveso, che si terrà nel weekend dal 6 all'8 settembre e dal 13 al 15 settembre. A Como a Villa Romanò si tiene la Sagra dell'Alborella, un pesce di lago pescato nelle zone: nei weekend tra il 6 e l'8 settembre e dal 13 al 15 settembre si potrà gustare questo prodotto insieme ad altri alimenti locali.

Le sagre in programma in Campania

Dall'8 al 10 settembre in Campania si tiene a Pioppi, in provincia di Salerno, si tiene la storica Sagra del Pesce. Per apprezzare e far conoscere la tradizione cilentana, tanti sono i piatti a base di alici accompagnati da vini della zona, musica e spettacoli, per godersi ancora un po' l'estate e i suoi sapori. A Marcianise in provincia di Caserta dal 5 all'8 settembre si tiene la Sagra delle rane fritte: lo so, per chi non è abituato a conoscere questo prodotto potrebbe sembrare quasi una ricetta francese, ma in realtà si tratta di una tradizione ben consolidata in queste zone. La carne infarinata e cotta nell'olio è la protagonista di questa sagra che propone anche musica e spettacoli.

La sagra della porchetta di Ariccia e le altre feste nel Lazio

Anche a settembre ad Ariccia, in provincia di Roma, si tiene la sagra della porchetta. La porchetta di Ariccia, piccolo borgo dei Castelli Romani, è la protagonista della sagra che si tiene nel primo weekend di settembre (7-8). Al termine di questi due giorni di festa, musica e tradizioni culinarie, non manca il lancio dei panini proprio con la porchetta verso la folla gremita di partecipanti. Sempre nel primo weekend, dal 6 all'8 settembre, a Sutri si tiene la Sagra del Fagiolo. In questo comune in provincia di Viterbo, musica, eventi in piazza e perfino la notte bianca sutrina ruoteranno intorno agli stand culinari. Uno spettacolo da non perdere.

Cosa fare nelle Marche a settembre: gli eventi da non perdere

Settembre nelle Marche significa ciauscolo e uva. Per questi primi giorni di fine estate, sono tante le sagre nelle Marche a cui prendere parte. Ad Ascoli Piceno, nel comune di Spinetoli, si tiene la Sagra dello stoccafisso da mercoledì 4 a domenica 8 settembre. Lo stoccafisso sarà il protagonista di diverse ricette, come lo stoccafisso rosso con patate, lo stoccafisso bianco con peperoni e la tagliatella allo stocco. Servito con vino e birra, lo stoccafisso è uno dei grandi classici della tradizione culinaria locale e animerà gli stand oltre agli spettacoli e alla musica. A Pesaro Urbino, nel comune di Piobbico, nel weekend di sabato 14 e domenica 15 aprono le cantine del comune, tra visite guidate al Castello Brancaleoni, musica dal vivo, degustazioni e stand. Alle 17 in piazza San Pietro si tiene il Palio della damigiana, tradizione consolidata tra visite alle cantine e ricette tradizionali nel borgo storico e in piazza Sant'antonio.

Le sagre in Piemonte a Settembre

Anche in Piemonte non mancano gli appuntamenti a settembre. Tra le tante sagre che saranno organizzate nei prossimi weekend, c'è la sagra di Settembre a Montà, in provincia di Cuneo. Iniziata già dal 30 agosto, l'iniziativa proseguirà fino al 9 settembre, tra musica, fiere e appuntamenti gastronomici per gustare le bontà locali. Fino a domenica 8 settembre, poi, appuntamento alla Fiera del Peperone di Carmagnola, in provincia di Torino. Tanti gli appuntamenti, per un programma davvero denso e ricco di eventi: talk, musica e tanti incontri che ruotano attorno anche al mondo dell'enogastronomia e soprattutto al peperone di Carmagnola. Ad Asti, dal 6 al 15 settembre, si tiene la Douja d’or 2024 con il centro della città piemontese che ospita questa iniziativa dedicata al vino, simbolo del territorio delle Langhe. Oltre al vino tanti prodotti enogastronomici locali, oltre a musica dal vivo e tanti stand dove poter assaggiare le proposte dei vari consorzi. Sempre in tema vino, a Cuneo, nel weekend tra il 7 e l'8 settembre 2024 a Barolo si tiene la Festa del Barolo.

Le sagre da non perdere in Emilia Romagna

Anche in Emilia Romagna settembre è tempo di sagre. Dal 4 al 16 a Ferrara è tempo di Sagra del Tartufo di Sant'Agostino, uno dei prodotti per eccellenza del territorio. In queste due settimane tantissimi stand e ricette messe a punto da enti locali metteranno al centro questo prodotto. Dal 5 al 15 settembre a Castelfranco Emilia si tiene la Sagra del tortellino tradizionale: tra eventi dal vivo, spettacoli, sport e perfino una rievocazione storica sarà possibile gustare il tortellino emiliano. Alla Festa dell'Uva a Castenaso, in provincia di Bologna, dall'11 al 15 settembre, si ripete l'annuale appuntamento dedicata alla Giornata dell'Uva. Tra stand di streeet food, mercatini, attività e tanti giochi anche per i più piccoli, l'uva è la protagonista di questo mese di questa sagra.

La festa medievale nel castello di Signa e le altre sagre in Toscana

Anche in Toscana le feste e le sagre non mancano. In provincia di Firenze, a Signa, venerdì 6 e sabato 7 settembre si tiene la festa medievale nel castello di Signa: tra attività per le famiglie che accorrono alla ricostruzione medievale, musica e spettacoli, c'è spazio anche per il cibo. In Chianti, poi, dal 13 al 15 settembre spazio a Vino al Vino a Panzano in Chianti: in piazza Bucciarelli da trent'anni le cantine locali apriranno i loro spazi ai visitatori: una volta acquistato il calice si potranno degustare tanti vini della zona. Anche in Maremma, a Manciano, da venerdì 6 a domenica 8 settembre si tiene la Festa delle Cantine, con le cantine del centro che saranno il cuore di un itinerario enogastronomico tra sapori e vini locali.